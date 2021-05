V Poľsku sa môžu proti covidu očkovať aj 16-17-roční

Varšava 17. mája (TASR) - Na očkovanie proti novému koronavírusu sa v Poľsku do pondelka prihlásilo viac ako 40 000 mladých ľudí vo veku 16-17 rokov. Záujem o vakcináciu je však u tínedžerov v porovnaní so staršími občanmi omnoho nižší, uviedol podľa agentúry DPA tamojší vládny predstaviteľ.



Uvedená veková skupina má nárok na podanie vakcíny od pondelka, pričom elektronické oznámenie o možnosti dať sa zaočkovať dostalo zhruba 500 000 osôb. Neplnoletí potrebujú na registráciu súhlas zákonného zástupcu.



"Záujem je v súčasnosti nízky... budeme na tom pracovať počas realizácie našej provakcinačnej kampane," uviedol na tlačovej konferencii Michal Dworczyk, predstaviteľ poľskej vlády zodpovedný za očkovanie proti covidu.



Propagačnú kampaň s cieľom podporiť ochotu ľudí dať sa zaočkovať, na ktorej sa podieľajú miestni herci a osobnosti zo sveta športu, spustilo Poľsko v piatok.



V Poľsku bolo dosiaľ podaných približne 15,9 milióna dávok vakcín proti covidu, pričom oboma dávkami je podľa oficiálnych údajov zaočkovaných takmer 4,6 milióna ľudí.



Keďže sa počet nakazených v krajine postupne znižuje, Poľsko uvoľnilo niektoré z protipandemických opatrení. V noci na sobotu sa otvorili vonkajšie posedenia barov a reštaurácií, ktoré boli zatvorené vyše šesť mesiacov.



V Poľsku zároveň v sobotu prestala platiť aj povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, a to na miestach, kde je možné dodržiavať vzájomné rozstupy. Nosenie rúšok je však stále povinné napríklad vo verejnej doprave či obchodoch.



Od začiatku pandémie eviduje Poľsko 71 675 obetí.