V Poľsku sa piaty deň konali protesty proti zákazu interrupcií

Varšava 26. októbra (TASR) – Tisíce ľudí vyšli v pondelok večer do ulíc niekoľkých poľských miest na protest proti takmer úplnému zákazu interrupcií. Bol to už piaty deň demonštrácií po sebe od zmeny zákona, pripomenula tlačová agentúra DPA.



Protestujúci v hlavnom meste Varšava zablokovali počas dopravnej špičky niekoľko veľkých kruhových objazdov a most ponad rieku Visla. Protestujúci niesli pútače s nápismi Peklo pre ženy a Chceme mať na výber. Zábery priniesol spravodajský televízny kanál TVN24.



Liberálny primátor Varšavy Rafal Trzaskowski vyzval protestujúcich, aby sa vyhli provokáciám, a podľa tlačovej agentúry PAP vyhlásil: „Váš hnev by nemal viesť k činom, ktoré ublížia nevinným ľuďom." Demonštranti zablokovali aj cesty v mestách Krakov, Poznaň a Vroclav.



Minulý týždeň poľský Ústavný súd rozhodol, že umelé prerušenie tehotenstva pre vývojové chyby plodu je protiústavné. Verdikt v podstate znamená, že v Poľsku sú interrupcie takmer úplne zakázané.



Interrupcie sú zákonom povolené len v prípade, že tehotenstvo predstavuje hrozbu pre život alebo zdravie matky alebo ak je dôsledkom zakázaného konania ako znásilnenie či incest.



Defekty plodu sú zákonom definované ako „ťažká a nezvratná chyba plodu alebo neliečiteľná choroba, ktorá ohrozuje život plodu". Patrí tam napríklad Downov syndróm. Defekty plodu boli pritom dôvodom takmer všetkých legálnych interrupcií vykonaných v Poľsku minulý rok.



Ústavný súd však vyhlásil, že toto ustanovenie porušuje právo na život zaručené ústavou. Rozhodol tak pri sťažnosti podanej konzervatívnymi zákonodarcami.