V Poľsku sa počet infikovaných priblížil k jeden a pol miliónu

Varšava 25. januára (TASR) - Počet potvrdených infekcií koronavírusom v Poľsku vzrástol od nedele o 2419 a celkovo tak dosiahol 1.478.119, uviedla v pondelok agentúra PAP s odvolaním na údaje ministerstva zdravotníctva.



Zomrelo ďalších 38 osôb, čím sa počet obetí zvýšil na 35.401. Ministerstvo zdravotníctva tiež oznámilo, že 14.544 infikovaných ľudí bolo hospitalizovaných, 170.854 je v karanténe a 5937 pod sanitárno-epidemiologickým dohľadom. Doteraz sa z choroby vyliečilo 1.237.736 ľudí.



Vláda odštartovala národný vakcinačný program 27. decembra, prví zaočkovaní proti vírusu boli zdravotnícki pracovníci, v piatok sa začalo očkovanie seniorov starších ako 80 rokov.



Od marca, keď vírus prvýkrát zasiahol krajinu, Poľsko zaviedlo niekoľko opatrení proti jeho rozšíreniu vrátane "národnej karantény" od 28. decembra do 17. januára, ktorú neskôr predĺžilo do 31. januára. Hotely a lyžiarske strediská ostali zatvorené. Rovnako obchodné centrá, telocvične, fitnescentrá a akvaparky.



Otvorené môžu byť obchody s potravinami, predajne kníh a tlače či lekárne, tiež samostatne stojace obchody s nábytkom. Reštaurácie majú povolenú iba donášku či predaj jedla so sebou.