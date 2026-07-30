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V Poľsku sa zrútil neidentifikovaný objekt, obyvatelia počuli výbuch
Poľská armáda objasnila, že objekt, ktorý CNN označuje ako strelu, dopadol neďaleko obce Tarnawa-Kolonia.
Autor TASR
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Varšava 30. júla (TASR) - Neidentifikovaný objekt sa vo štvrtok v ranných hodinách zrútil neďaleko poľskej dediny pri hraniciach s Ukrajinou, pričom došlo k výbuchu. Informovala o tom stanica CNN, podľa ktorej k tomuto incidentu došlo v čase ruských útokov na Ukrajine, píše TASR.
Poľská armáda objasnila, že objekt, ktorý CNN označuje ako strelu, dopadol neďaleko obce Tarnawa-Kolonia. Tamojší obyvatelia podľa polície počuli silný výbuch.
Portál Polsat News informuje, že policajti po piatej hodine ráno našli na poli medzi obcami Tarnawa-Kolonia a Tokary kráter a roztrúsené časti neidentifikovaného objektu.
Ozbrojené sily Poľska ešte predtým oznámili, že v rámci ochrany vzdušného priestoru preventívne vyslali do vzduchu stíhačky a lietadlo včasnej výstrahy. Do pohotovosti boli uvedené aj systémy protivzdušnej obrany a radarové systémy. Urobili tak v reakcii na ruské útoky na Ukrajine, pri ktorých zahynulo najmenej sedem ľudí vrátane detí a niekoľko osôb je uväznených pod troskami.
Poľská armáda objasnila, že objekt, ktorý CNN označuje ako strelu, dopadol neďaleko obce Tarnawa-Kolonia. Tamojší obyvatelia podľa polície počuli silný výbuch.
Portál Polsat News informuje, že policajti po piatej hodine ráno našli na poli medzi obcami Tarnawa-Kolonia a Tokary kráter a roztrúsené časti neidentifikovaného objektu.
Ozbrojené sily Poľska ešte predtým oznámili, že v rámci ochrany vzdušného priestoru preventívne vyslali do vzduchu stíhačky a lietadlo včasnej výstrahy. Do pohotovosti boli uvedené aj systémy protivzdušnej obrany a radarové systémy. Urobili tak v reakcii na ruské útoky na Ukrajine, pri ktorých zahynulo najmenej sedem ľudí vrátane detí a niekoľko osôb je uväznených pod troskami.