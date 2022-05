V Poľsku si našlo zamestnanie vyše 100.000 ukrajinských utečencov

Varšava 5. mája (TASR) - Približne 102.000 ukrajinských občanov si od 24. februára, keď sa začala invázia Ruska na Ukrajine, našlo zamestnanie v Poľsku. Vo štvrtok o tom informoval poľský denník Rzeczpospolita s odvolaním sa na údaje ministerstva práce.



Na základe osobitného zákona poľskej vlády, schváleného začiatkom marca, môžu ukrajinskí občania dostať prácu bez nutnosti získať najprv špeciálne povolenie, citovala denník tlačová agentúra PAP.



"Odstránenie požiadavky pracovného povolenia značne zmenšilo byrokraciu a umožnilo utečencom úplný prístup na pracovný trh v Poľsku," uviedla Rzeczpospolita.



Polovica z ukrajinských utečencov však vykonáva jednoduchú prácu, dodal denník.



"Iba 17,7 percenta (utečencov) je zamestnaných ako administratívni pracovníci, špecialisti alebo technici. Zvyšok si našiel prácu v službách a priemysle," spresnila Rzeczpospolita.



Toto vyplýva priamo zo skutočnosti, že 75 percent zamestnaných utečencov sú ženy, väčšinou nekvalifikované a bez znalosti poľského jazyka, napísal denník citovaný agentúrou PAP.



Poľsko od začiatku vojny na Ukrajine prijalo vyše 3,16 milióna utečencov - presné číslo je 3.163.000 ľudí - ktorí prekročili ukrajinskú hranicu do Poľska. Informácie zverejnila vo štvrtok ráno na Twitteri Pohraničná stráž (SG).



Podľa SG vykonali jej príslušníci v stredu približne 25.000 pohraničných kontrol ľudí vstupujúcich z Ukrajiny do Poľska, čo je nárast o 28,5 percenta oproti predchádzajúcemu dňu, a vo štvrtok do 07.00 h dosiahol počet nových príchodzích 7100.



Pohraničná stráž tiež oznámila, že za posledných 24 hodín odišlo z Poľska na Ukrajinu 17.600 ľudí.