V Poľsku sprístupnili 39 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest
Na severe krajiny pribudol 22-kilometrový úsek rýchlostnej cesty S6 medzi obcami Lešnice a Božepole Wielkie v Pomoranskom vojvodstve.
Autor TASR
Varšava 30. apríla (TASR) - V Poľsku vo štvrtok sprístupnili nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré majú pred začiatkom predĺženého prvého májového víkendu zlepšiť dopravu smerom k Baltskému moru aj na východ krajiny. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.
Na severe krajiny pribudol 22-kilometrový úsek rýchlostnej cesty S6 medzi obcami Lešnice a Božepole Wielkie v Pomoranskom vojvodstve. Ide o najdlhší dokončený úsek trasy spájajúcej Trojmestie (Gdansk, Gdyňa a Sopot) so Štetínom. Výstavba stála približne 718 miliónov zlotých (asi 169 miliónov eur).
Cesta S6, označovaná ako Kašubská cesta, je súčasťou koridoru Via Hanseatica a po dokončení uľahčí prístup do prímorských oblastí aj prepojenie prístavov.
Nový je aj 27-kilometrový úsek diaľnice A2 medzi uzlami Lukowisko a Biala Podlaska, ktorý je zatiaľ čiastočne obmedzený pre nadväzujúce práce. Úplné dokončenie úseku od Siedlc po Lukowisko plánuje Generálne riaditeľstvo ciest a diaľnic do konca júna.
Na východe krajiny sprístupnili aj druhý smer obchvatu mesta Kock na rýchlostnej ceste S19, zatiaľ v dočasnom režime s obmedzeniami.
V roku 2026 má pribudnúť približne 290 kilometrov ciest nadradenej infraštruktúry vrátane ďalších obchvatov. Celková dĺžka tejto siete má dosiahnuť takmer 7980 kilometrov, z toho 2100 kilometrov majú tvoriť diaľnice.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
