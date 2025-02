V Poľsku Suspendovali prokurátora, vyšetroval údajný pokus o prevrat

Varšava 11. februára (TASR) - Poľský generálny prokurátor Adam Bodnar v pondelok na šesť mesiacov pozbavil výkonu funkcie svojho zástupcu Michala Ostrowského, ktorý vyšetroval údajný vládny pokus o prevrat. Na rozhodnutie Generálnej prokuratúry upozornil spravodajca TASR vo Varšave.



Ostrowski minulú stredu oznámil, že prijal trestné oznámenie predsedu Ústavného súdu Bogdana Šwienczkowského na premiéra Donalda Tuska, členov vlády, predsedov Sejmu a Senátu, poslancov vládnej koalície a niektorých sudcov a prokurátorov. Šwienczkowski ich označil za organizovanú zločineckú skupinu, ktorá sa údajne pokúsila o štátny prevrat.



Hovorkyňa generálnej prokuratúry Anna Adamiaková však vo štvrtok uviedla, že dokumenty, ktoré Ostrowski dostal od Šwienczkowského, sú súkromnej povahy a vyšetrovanie môže byť oficiálne začaté až po jeho registrácii v systéme prokuratúry a pridelení spisovej značky.



Suspendovaný prokurátor Ostrowski podľa vyjadrenia pre televíziu wPolsce24 motiváciám generálneho prokurátora nerozumie. "Podľa môjho názoru to súvisí s tým, že včera dostal spis k prípadu, ktorý vediem, a to v súlade s jeho pokynmi," povedal. Ostrowski si nevie predstaviť, aby sa v ním začatom vyšetrovaní nepokračovalo. "Bolo vypočutých desať osôb v postavení svedkov, zhromaždené sú rozsiahle dokumenty. Ide o veľmi vážnu vec a vypočuté boli veľmi dôležité osoby," dodal.



Generálna prokuratúra tvrdí, že trestné oznámenie má politický charakter. "Rozhodnutie je odôvodnené konaním prokurátora Michala Ostrowského a okolnosťami, ktoré ho obklopujú, ktoré jasne svedčia o nerešpektovaní základných princípov fungovania prokuratúry," uvádza vo vyjadrení prokuratúra.



"Inštitút pozastavenia výkonu služobných povinností prokurátora má chrániť právomoc prokuratúry, ako aj verejný záujem predchádzaním negatívnym následkom, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s ďalším výkonom funkcie prokurátora," uzatvára prokuratúra svoje zdôvodnenie o suspendácii.



Rozhodnutie je okamžite vykonateľné, ale je možné sa voči nemu odvolať.