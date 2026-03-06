< sekcia Zahraničie
V Poľsku v piatok pristáli prvé evakuačné lety z Blízkeho východu
Autor TASR
Varšava 6. marca (TASR) - Dve vojenské lietadlá úspešne evakuovali prvú skupinu poľských občanov z Ománu uprostred eskalujúceho konfliktu na Blízkom východe, oznámilo operačné velenie poľských ozbrojených síl DORSZ v piatok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.
DORSZ v príspevku na platforme X uviedol, že „poľské lietadlo Air Force B737 bezpečne dopravilo do Poľska 109 osôb krátko po 3.00 h“.
Ministerstvo zahraničných vecí na X napísalo, že evakuovaní Poliaci najskôr cestovali autobusom z Dubaja v Spojených arabských emirátoch do Maskatu v Ománe a následne ich dve lietadlá previezli do Poľska. Evakuačné misie, ktoré koordinuje DORSZ spolu s vládnymi inštitúciami pre zaistenie bezpečnosti poľských občanov, prebiehajú od 5. marca a pokračovať budú až do konca mesiaca.
Spojené štáty a Izrael spustili vojenskú operáciu proti Iránu 28. februára. Irán na to reagoval odvetnými útokmi proti cieľom po celom Blízkom východe, čo viedlo k zrušeniu letov v regióne a zamedzeniu v návrate tisícov pasažierov do domovských krajín.
Poľské úrady rozhodli v stredu o nasadení vojenských lietadiel a zapojení 150 vojakov z poľského vojenského kontingentu na Blízkom východe, aby pomohli pri evakuácii Poliakov uviaznutých v Saudskej Arábii, Bahrajne, Egypte, Izraeli, Katare, Kuvajte, Ománe a Spojených arabských emirátoch, pripomína PAP.
