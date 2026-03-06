Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. marec 2026Meniny má Radoslav a Radoslava
< sekcia Zahraničie

V Poľsku v piatok pristáli prvé evakuačné lety z Blízkeho východu

.
Ministerstvo zahraničných vecí na X napísalo, že evakuovaní Poliaci najskôr cestovali autobusom z Dubaja v Spojených arabských emirátoch do Maskatu v Ománe a následne ich dve lietadlá previezli do Poľska. Foto: TASR/AP

Ministerstvo zahraničných vecí na X napísalo, že evakuovaní Poliaci najskôr cestovali autobusom z Dubaja v Spojených arabských emirátoch do Maskatu v Ománe a následne ich lietadlá previezli do Poľska.

Autor TASR
Varšava 6. marca (TASR) - Dve vojenské lietadlá úspešne evakuovali prvú skupinu poľských občanov z Ománu uprostred eskalujúceho konfliktu na Blízkom východe, oznámilo operačné velenie poľských ozbrojených síl DORSZ v piatok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.

DORSZ v príspevku na platforme X uviedol, že „poľské lietadlo Air Force B737 bezpečne dopravilo do Poľska 109 osôb krátko po 3.00 h“.

Ministerstvo zahraničných vecí na X napísalo, že evakuovaní Poliaci najskôr cestovali autobusom z Dubaja v Spojených arabských emirátoch do Maskatu v Ománe a následne ich dve lietadlá previezli do Poľska. Evakuačné misie, ktoré koordinuje DORSZ spolu s vládnymi inštitúciami pre zaistenie bezpečnosti poľských občanov, prebiehajú od 5. marca a pokračovať budú až do konca mesiaca.

Spojené štáty a Izrael spustili vojenskú operáciu proti Iránu 28. februára. Irán na to reagoval odvetnými útokmi proti cieľom po celom Blízkom východe, čo viedlo k zrušeniu letov v regióne a zamedzeniu v návrate tisícov pasažierov do domovských krajín.

Poľské úrady rozhodli v stredu o nasadení vojenských lietadiel a zapojení 150 vojakov z poľského vojenského kontingentu na Blízkom východe, aby pomohli pri evakuácii Poliakov uviaznutých v Saudskej Arábii, Bahrajne, Egypte, Izraeli, Katare, Kuvajte, Ománe a Spojených arabských emirátoch, pripomína PAP.
.

Neprehliadnite

Rezort diplomacie:Piaty repatriačný let SR do Ománu nemožno uskutočniť

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť

Fico po výrokoch ukrajinského prezidenta vyjadril solidaritu Orbánovi