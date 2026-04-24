Poľsko v roku 2025 zaznamenalo 95 kyberútokov na vodárenský sektor
Ministerstvo digitalizácie oznámilo, že v reakcii na to pripravilo program Kyberbezpečné vodovody a v rámci neho v piatok podpísalo zmluvy s 12 subjektmi v Kujavsko-pomoranskom vojvodstve.
Autor TASR
Bydhošť 24. apríla (TASR) - Poľsko zaznamenalo v roku 2025 celkovo 95 kybernetických útokov na vodárenský sektor, pričom vláda upozorňuje najmä na hrozby z Ruska a posilňuje ochranu kritickej infraštruktúry vrátane dodávok vody. Na tlačovej konferencii v Bydhošti to v piatok oznámil minister digitalizácie Krzystof Gawkowski, informuje spravodajca v Poľsku.
„V roku 2024 sme mali 59 incidentov spojených s útokmi na vodárenské a kanalizačné podniky. V roku 2025 ich bolo už 95. Ide o nárast o 90 percent,“ uviedol minister.
Ministerstvo digitalizácie oznámilo, že v reakcii na to pripravilo program Kyberbezpečné vodovody a v rámci neho v piatok podpísalo zmluvy s 12 subjektmi v Kujavsko-pomoranskom vojvodstve. Celkovo má v regióne získať podporu 42 prevádzkovateľov vodárenských a kanalizačných služieb, pričom suma dosahuje takmer 33 miliónov zlotých (takmer 8 miliónov eur).
Ministerstvo uviedlo, že investície majú zlepšiť schopnosť včasného odhaľovania hrozieb, reakcie na incidenty a pripravenosť organizácií na kybernetické útoky. Financie smerujú do moderných bezpečnostných systémov, monitoringu aj vzdelávania zamestnancov.
Gawkowski upozornil, že hlavným zdrojom hrozieb je Rusko. „Naši protivníci, a nazvime ich, kto nimi je, predovšetkým Rusko, útočia na našu kritickú infraštruktúru s cieľom spôsobiť, aby v poľských domácnostiach, aj tu v Kujavsko-Pomoranskom vojvodstve, netiekla z kohútika voda,“ vyhlásil.
Program má celkovú hodnotu viac ako 613 miliónov zlotých (vyše 144 miliónov eur) a je súčasťou širšej snahy o posilnenie digitálnej odolnosti krajiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„V roku 2024 sme mali 59 incidentov spojených s útokmi na vodárenské a kanalizačné podniky. V roku 2025 ich bolo už 95. Ide o nárast o 90 percent,“ uviedol minister.
Ministerstvo digitalizácie oznámilo, že v reakcii na to pripravilo program Kyberbezpečné vodovody a v rámci neho v piatok podpísalo zmluvy s 12 subjektmi v Kujavsko-pomoranskom vojvodstve. Celkovo má v regióne získať podporu 42 prevádzkovateľov vodárenských a kanalizačných služieb, pričom suma dosahuje takmer 33 miliónov zlotých (takmer 8 miliónov eur).
Ministerstvo uviedlo, že investície majú zlepšiť schopnosť včasného odhaľovania hrozieb, reakcie na incidenty a pripravenosť organizácií na kybernetické útoky. Financie smerujú do moderných bezpečnostných systémov, monitoringu aj vzdelávania zamestnancov.
Gawkowski upozornil, že hlavným zdrojom hrozieb je Rusko. „Naši protivníci, a nazvime ich, kto nimi je, predovšetkým Rusko, útočia na našu kritickú infraštruktúru s cieľom spôsobiť, aby v poľských domácnostiach, aj tu v Kujavsko-Pomoranskom vojvodstve, netiekla z kohútika voda,“ vyhlásil.
Program má celkovú hodnotu viac ako 613 miliónov zlotých (vyše 144 miliónov eur) a je súčasťou širšej snahy o posilnenie digitálnej odolnosti krajiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)