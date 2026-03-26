V Poľsku varujú pred získavaním agentov Ruskom cez počítačové hry
Odborníci upozorňujú aj na následný presun komunikácie z online hry do externých aplikácií s nižšou kontrolou.
Autor TASR
Varšava 26. marca (TASR) - Počítačové hry sa stali jedným z nástrojov ruských spravodajských služieb na získavanie takzvaných jednorazových agentov, pričom cieľom sú najmä mladí používatelia internetu, upozornili vo štvrtok poľskí odborníci. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Využívanie jednorazových agentov súvisí s obmedzením tradičných spravodajských štruktúr po vypuknutí vojny na Ukrajine a vyhostení ruských diplomatov z európskych krajín. Ide o osoby bez hlbšieho zapojenia do siete, ktoré plnia jednoduché úlohy bez plného vedomia kontextu.
Analytik Aleksander Olech z Baltic Defence College uviedol, že online hry poskytujú prístup k veľkému počtu používateľov a ich komunikácia nie je dostatočne monitorovaná. Umožňujú aj sledovanie správania či názorov hráčov, najmä pri vojenských tituloch.
Verbovanie počas hrania sa začína nenápadne budovaním dôvery, po ktorom nasleduje overovanie základných údajov a prípadná ponuka spolupráce, často prezentovaná ako jednoduchý zárobok. Cieľom bývajú najmä finančne zraniteľné alebo impulzívne osoby.
Nalákaní jednotlivci následne plnia najmä logistické úlohy, napríklad doručenie balíkov či finančné operácie, niekedy aj šírenie naratívov. Podľa experta na tajné služby Grzegorza Kuczyňského sa tento model využíva aj pri sabotážach, pričom do vzťahu medzi agentom a riadiacim dôstojníkom vstupujú ešte sprostredkovatelia vrátane kriminálnych skupín.
Odborníci upozorňujú aj na následný presun komunikácie z online hry do externých aplikácií s nižšou kontrolou. Preto zdôrazňujú potrebu väčšej informovanosti a spolupráce bezpečnostných zložiek s prevádzkovateľmi týchto platforiem.
