Opozícia v Poľsku: Provládne média môžu za smrť syna poslankyne

Varšava 6. marca (TASR) - Provládne médiá v Poľsku sú terčom kritiky v súvislosti so samovraždou syna opozičnej poslankyne, ktorý sa pred niekoľkými rokmi stal obeťou pohlavného zneužitia pedofilom.



Ako v pondelok napísala agentúra AP, 15-ročný chlapec spáchal samovraždu po tom, ako štátna televízia a rozhlas vlani decembri zverejnili niektoré detaily o kauze pohlavného zneužitia mladistvých. Aj keď chlapca priamo nemenovali, poskytli dostatok detailov, na ktorých základe ho verejnosť mohla identifikovať, informuje TASR.



Chlapcova matka, Magdalena Filiksová, ktorá je poslankyňou parlamentu za opozičnú Občiansku koalíciu, minulý piatok na sociálnych sieťach oznámila, že jej syn Mikolaj zomrel, a to 17. februára. Dodal, že pohreb sa uskutoční v Štetíne v utorok, v predvečer synových nedožitých 16. narodenín.



Poslankyňa neuviedla žiadne podrobnosti o príčinách smrti svojho syna, ale požiadala, aby médiá – toto slovo dala v statuse do úvodzoviek – rešpektovali súkromie rodiny a nezúčastnili sa na pohrebe.



Opoziční politici na sociálnej sieti Twitter vyjadrili smútok, zdesenie i rozhorčenie nad správami o smrti syna kolegyne, ku ktorej došlo v čase, keď Poľsko registruje nárast samovrážd mladých ľudí. Časť politikov i verejnosti obvinila štátne médiá, ktoré kontroluje vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), že vytvorili atmosféru, ktorá chlapca doviedla k samovražde.



Aj právni experti, ktorých citoval poľský spravodajský web Wiadomošči, sa domnievajú, že došlo k tzv. druhotnej viktimizácii obete.



Mikolaj si totiž síce siahol na život viac ako dva roky po tom, čo v roku 2020 zažil zneužívanie, ale súčasne len niekoľko týždňov po tom, čo o jeho prípade začali informovať štátne médiá.



Páchateľom pedofilného útoku bol miestny politik Občianskej platformy a LGBT aktivista. Tento muž, identifikovaný ako Krzysztof F., bol v roku 2021 odsúdený na viac ako štyri roky väzenia za sexuálne zneužívanie a poskytovanie drog neplnoletým.



Podľa zákona identita obete vtedy nebola zverejnená - ide o štandardnú ochranu poskytovanú maloletým, ktorí sú obeťami sexuálnych trestných činov, aby sa predišlo ich ďalšiemu utrpeniu.



Stanica Radio Szczecin však v decembri zverejnila niektoré detaily prípadu. Hoci meno chlapca nespomenula, uviedla jeho vek a informáciu, že jeho matka je poslankyňou. Poslucháčom to stačilo na to, aby si odvodili totožnosť obete.



Od zverejnenia správy o chlapcovej smrti sa sociálne siete v Poľsku zaplnili odsúdením regionálnej rozhlasovej stanice a novinára, ktorý príspevok do vysielania pripravil. Kritike čelia aj ďalšie štátne médiá i PiS, a to za spôsob, akým ich využíva.



Stanica Radio Szczecin o chlapcovej samovražde neinformovala. Hovorca vlády Piotr Müller v pondelok celú záležitosť odmietol komentovať, doplnila AP.



Poľský spravodajský web Wiadomošči v pondelok informoval, že Mikolajovým prípadom sa zaoberá príslušná okresná prokuratúra, ktorá ho vyšetruje ako podozrenie z nabádania k samovražde.