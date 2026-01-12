< sekcia Zahraničie
V Poľsku vylúčili sudcu z prípadu zatykača na poslanca Romanowského
Marcin Romanowski, poslanec PiS a bývalý námestník ministra spravodlivosti, je obvinený v prípade údajného zneužívania prostriedkov z Fondu spravodlivosti.
Varšava 12. januára (TASR) – Varšavský okresný súd v pondelok rozhodol o vylúčení sudcu Dariusza Lubowského z opätovného prerokovania žiadosti o vydanie európskeho zatykača voči poslancovi strany Právo a spravodlivosť (PiS) Marcinovi Romanowskému, ktorý v roku 2024 získal politický azyl v Maďarsku. O rozhodnutí informovala hovorkyňa súdu Anna Ptaszeková, podľa ktorej prokuratúra žiadala o zmenu sudcu pre možné pochybnosti o jeho nestrannosti, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Ptaszeková uviedla, že žiadosti bolo vyhovené a rozhodnutie je právoplatné bez možnosti odvolania. Spis týkajúci sa nového návrhu na vydanie zatykača bude pridelený inému sudcovi prostredníctvom náhodného výberu.
Prípad sa týka predchádzajúceho rozhodnutia z decembra minulého roka, keď súd pod vedením sudcu Lubowského zrušil platnosť európskeho zatykača vydaného voči Romanowskému v súvislosti s vyšetrovaním hospodárenia Fondu spravodlivosti počas vlád strany PiS. Prokuratúra následne označila toto rozhodnutie za bezdôvodné a poukázala na procesné nezrovnalosti vrátane neinformovania o čase pojednávania.
Minister spravodlivosti a generálny prokurátor Waldemar Žurek po vlaňajšom verdikte avizoval, že prokuratúra podá nový návrh na vydanie európskeho zatykača a zároveň požiada o vylúčenie sudcu, ktorý zatykač zrušil. V decembri zdôraznil, že súd rozhodol bez prítomnosti prokurátora aj bez kompletných spisov.
Marcin Romanowski, poslanec PiS a bývalý námestník ministra spravodlivosti, je obvinený v prípade údajného zneužívania prostriedkov z Fondu spravodlivosti. Prokuratúra mu pripisuje 19 trestných činov vrátane účasti v organizovanej zločineckej skupine a manipulácie s verejnými dotáciami. Romanowski sa od decembra 2024 nachádza v Maďarsku, kde získal politický azyl.
