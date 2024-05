V Poľsku vyšetrujú špionáž v prípade úteku sudcu do Bieloruska

Varšava 6. mája (TASR) - Poľská prokuratúra v pondelok oznámila, že začala vyšetrovanie pre podozrenie zo špionáže v prípade sudcu, ktorý utiekol do susedného Bieloruska a údajne tam požiadal o azyl. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Prokuratúra to oznámila na sociálnej sieti X. Zároveň spomenula paragraf o špionáži, podľa ktorého mu hrozí najmenej osem rokov väzenia. Bielorusko, ktoré je spojencom Ruska, v pondelok oznámilo, že poľský sudca Tomasz Szmydt prekročil hranice z Poľska. Vzťahy oboch susedných krajín sú dlhodobo napäté.



Bieloruská štátna agentúra Belta neskôr uviedla, že Szmydt požiadal bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka o azyl. "Je to protest proti politike Poľska voči Bielorusku a Rusku," uviedol Szmydt na tlačovej konferencii v Bielorusku.



Sudca Szmydt má blízko k bývalej vládnej strane Právo a spravodlivosť (PiS). Tá vlani zvíťazila v parlamentných voľbách, ale nedokázala vytvoriť vládu a prišlo o moc. Novú vládu vytvorila súčasná proeurópska koalícia Donalda Tuska.



"Návrat do Poľska by znamenal zadržanie vo vykonštruovanom prípade o špionáži," vyhlásil Szmydt vo videu, ktoré zverejnila ruská agentúra RIA Novosti.



Poľská tajná služva ABW v samostatnom vyhlásení uviedla, že preveruje "rozsah tajných informácií, ku ktorým mal tento sudca prístup".



Mnohí poľskí predstavitelia neskrývali prekvapenie zo Szmydtovho konania. "Som úprimne v šoku... Aj predtým sme mali zradcu. Myslím, že je to podobný prípad," reagoval poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski.



Odkazoval na poľského vojaka Emila Czeczka, ktorý do Bieloruska utiekol v roku 2021. V marci 2022 bieloruské úrady oznámili, že ho našli mŕtveho. V Poľsku Czeczka obvinili z dezercie a poľské ministerstvo obrany poukázalo na to, že problémy so zákonom mal aj pred útekom do Bieloruska.



Vzťahy medzi Poľskom a Bieloruskom sú napäté už niekoľko rokov pre politický útlak v Bielorusku a migračnú krízu na poľsko-bieloruských hraniciach. Ich vzťahy ešte viac ochladli po tom, čo Lukašenko podporil inváziu Ruska na Ukrajinu.