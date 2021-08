V Poľsku zadržali 13 osôb za pokus o zničenie plota na hraniciach

Varšava 30. augusta (TASR) - Poľská pohraničná stráž zadržala 13 aktivistov za pokus o zničenie časti plota, ktorý Varšava stavia na svojich hraniciach s Bieloruskom s cieľom zastaviť nápor ilegálnych migrantov. S odvolaním sa na vyjadrenie tamojších úradov o tom v pondelok informovala rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Pohraničná stráž informovala, že zmienenú skupinu pozostávajúcu z 12 Poliakov a jedného Holanďana zadržala v nedeľu 29. augusta.



Poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski označil pokus aktivistov o zničenie plota za "absolútne neprijateľný" a dodal, že všetkých čaká trestné stíhanie.



Poľsko, rovnako ako aj Litva, čelí v ostatných týždňoch náporu migrantov prichádzajúcich z Bieloruska. Viacerí predstavitelia týchto krajín obviňujú z organizovania nelegálnej migrácie režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorý sa tak podľa nich snaží vyvolať v EÚ nestabilitu. Bieloruský líder ešte koncom mája oznámil, že jeho krajina v reakcii na tvrdšie západné sankcie už nebude brániť migrantom postupovať ďalej do EÚ.



Poľsko natiahlo pozdĺž hraníc s Bieloruskom ostnatý drôt a minulý týždeň tam začalo aj s výstavbou 2,5 metra vysokého plota. Kríza medzi Varšavou a Minskom ešte eskalovala, keď Poľsko nedávno obvinilo bieloruské úrady, že neumožňujú doručenie humanitárnej pomoci skupine pozostávajúcej z približne 30 migrantov, ktorí uviazli na ich spoločných hraniciach, pripomína RFE/RL.



Poľsko v pondelok zároveň oznámilo, že do Litvy vyslalo 53 policajtov, aby pomáhali miestnym orgánom zabezpečovať tamojšie hranice s Bieloruskom. O pomoc ich v tomto smere požiadal Vilnius. "Musíme a aj chceme podporiť Litovčanov," uviedol Kamiňski, pričom situáciu, do ktorej sa Litva dostala v ostatných týždňoch pre bezprecedentný nápor migrantov, označil za "zložitú".