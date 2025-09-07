Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. september 2025
< sekcia Zahraničie

V Poľsku zadržali aktivistku ruskej skupiny Pussy Riot

.
Na archívnej snímke zo 4. februára 2014 členky ruskej protestnej skupiny Pussy Riot Maria Aľjochinová (vľavo) a Nadežda Tolokonnikovová počas tlačovej konferencie v New Yorku. Foto: TASR/AP

Nijazovovú už v minulosti na základe zatykača Interpolu nakrátko zadržali a potom prepustili v Slovinsku a Chorvátsku.

Autor TASR
Varšava 7. septembra (TASR) – Aktivistku ruskej punkovej feministickej protestnej skupiny Pussy Riot zadržala poľská pohraničná stráž na základe zatykača vydaného Turkménskom, informovali v nedeľu poľské médiá. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.

Hovorkyňa pohraničnej stráže v Podleskom vojvodstve na severovýchode Poľska na otázku o mieste pobytu Ajsoltan Nijazovovej pre AFP uviedla, že v sobotu „skutočne zadržali ruskú občianku“.

Údaje tejto ženy sú v databáze hľadaných osôb Interpolu,“ povedala hovorkyňa s tým, že v súlade s poľskou legislatívou nemôže poskytnúť podrobnosti o zadržanej osobe.

Hovorca miestnej polície informoval, že zadržaná je stále v policajnej väzbe a pravdepodobne v pondelok ju predvedú na prokuratúru. Následne súd rozhodne o ďalšom postupe.

Poľské noviny Gazeta Wyborcza napísali, že aktivistka turkménskeho pôvodu skončila vo väzbe hneď po tom, ako prekročila hranicu Poľska s Litvou.

Aktivistky Pussy Riot sú kritičkami ruského prezidenta Vladimira Putina a vedú okrem iného kampaň proti konfliktu na Ukrajine, ktorej je Poľsko blízkym spojencom.

Nijazovovú už v minulosti na základe zatykača Interpolu nakrátko zadržali a potom prepustili v Slovinsku a Chorvátsku.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?

Petícia za zachovanie košického pamätníka presiahla 10.000 podpisov