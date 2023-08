V Poľsku zadržali Holanďana, ktorý sa snažil nakúpiť zbrane a strelivo

Brusel/Amsterdam 8. augusta (TASR) — Holanďana, ktorého polícia eviduje ako aktivistu krajne pravicových skupín v Holandsku, zatkli v Poľsku pri pokuse o nákup zbraní. Uviedol to v utorok spravodajský server DutchNews.nl, informuje spravodajca TASR.



Poľské úrady potvrdili, že podozrivým je 53-ročný Ronald van der W. z mesta Apeldoorn. Poľské úrady zadržaného označili za "hrozbu", pretože plánoval ozbrojený útok na ciele na holandskom území. Údajne sa pokúšal kontaktovať aj proruských extrémistov.



Ronald Van der W. je bývalým členom zakázanej holandskej krajne pravicovej strany CP’86, no v krajne pravicových kruhoch v posledných rokoch nebol aktívny, uviedla pre noviny Algemeen Dagblad výskumná skupina Kafka, ktorá monitoruje činnosť ultrapravicových a ultraľavicových organizácií a buniek.



Zatkli ho už 13. júna v regióne Poznane v rámci spoločnej operácie poľskej pohraničnej stráže a vojenskej kontrarozviedky SKW. Podľa dostupných informácií sa Holanďan pokúšal kúpiť päť strelných zbraní a náboje. Vo vyšetrovacej väzbe zostane najmenej tri mesiace.



Denník Algemeen Dagblad uviedol, že holandská polícia odmieta prezradiť ďalšie detaily o jeho zatknutí. Jeho dom v Apeldoorne prehľadala minulý týždeň vo štvrtok, pričom na razii sa zúčastnili aj poľskí detektívi.



Holandská protiteroristická jednotka NCTV vo svojej správe z novembra 2022 uviedla, že nárast krajne pravicového extrémizmu a radikálnych protivládnych a konšpiračných hnutí by sa mohol pretaviť do násilných akcií a terorizmu. "Skupina protivládnych extrémistov sa zameriava na vládu a ďalšie inštitúcie, dôvodom je ich nedôvera, hnev a pocity nespravodlivosti," uviedla agentúra NCTV vo svojej správe. Podľa NCTV nemenovaná radikálna skupina sa vytvorila z členov radikálnych kruhov nesúhlasiacich s opatreniami zavedenými počas koronavírusovej pandémie a čoraz viac sa zameriava aj na iné témy, napríklad znižovanie emisií dusíka a s tým spojené protesty farmárov.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)