V Poľsku zadržali muža podozrivého zo špionáže pre Rusko

Varšava 25. novembra (TASR) - Poľská Agentúra pre vnútornú bezpečnosť (AWP) zadržala 66-ročného občana Poľska, ktorý je podozrivý z iniciovania špionážnej činnosti v prospech Ruskej federácie a konania na úkor poľských záujmov. Oznámila to vo štvrtok tlačová agentúra PAP.



Podľa poľskej prokuratúry bol Radoslaw S. zatknutý ešte 21. novembra a k činom, ktoré sú mu pripisované, sa nepriznal.



V prípade, že súd Radoslawa S. uzná za vinného, hrozí mu trest do desať rokov väzenia.



Súd vyhovel žiadosti prokurátora o uplatnenie preventívneho opatrenia a vzal ho na tri mesiace do vyšetrovacej väzby, informoval spravodajský portál Polsat News.



Vyšetrovatelia sa domnievajú, že pomáhal Marcinovi K., ktorý bol v máji tohto roku zadržaný v kauze špionáže pre zahraničnú rozviedku. Tento muž sa k spolupráci s ruskými tajnými službami priznal s tým, že mal plniť úlohy zadané Rusmi, vrátane poskytovania informácií a materiálov z vojenskej oblasti alebo o jednotlivcoch.



Hovorca poľského ministra koordinujúceho tajné služby Stanislaw Žaryn informoval, že dôkazy a procesné úkony vykonané pri vyšetrovaní naznačujú, že zadržaný 66-ročný poľský občan je podozrivý z iniciovania špionážnych aktivít pre ruskú rozviedku FSB a konal na úkor záujmov Poľskej republiky.