V Poľsku zadržali muža s väzbami na IS, údajne plánoval útoky

Varšava 20. apríla (TASR) - Poľské tajné služby zadržali libanonského občana s možným napojením na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS). Existuje podozrenie, že mal v úmysle podnikať útoky na území Poľska a iných európskych krajín, informovala v pondelok agentúra AFP.



Libanončana, ktorého totožnosť nezverejnili, zadržali 16. apríla po tom, čo boli jeho správanie a aktivity vyhodnotené ako "reálna hrozba pre poľskú vnútornú bezpečnosť a občanov," oznámil v pondelok hovorca poľskej Agentúry pre vnútornú bezpečnosť (ABW) Stanislaw Žaryn.



Podozrivý podľa neho plánoval v Poľsku a aj v iných krajinách EÚ vytvoriť teroristickú bunku, ktorá by páchala teroristické útoky v západnej Európe.



Zadržaný muž bol taktiež v rodinnom vzťahu s niekoľkými teroristami z IS, ktorí zahynuli v boji proti koaličným silám v Sýrii a Iraku. Členom IS mal poskytovať aj finančnú podporu a často s nimi komunikoval na internete.



Libanončan sa momentálne nachádza v záchytnom stredisku pre cudzincov vo východnom Poľsku.