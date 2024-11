V Poľsku zadržali Nemca podozrivého z obchodovania s Ruskom

Varšava 27. novembra (TASR) - Poľsko v stredu oznámilo zadržanie nemeckého občana a obvinilo ho zo sprostredkovania a samotného vývozu tovaru dvojakého použitia do Ruska. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a PAP.



"Nemecký občan obchodoval so špecializovanými strojmi, ktoré sa používajú v technologickom priemysle a ktoré sa prostredníctvom jeho spoločnosti nezákonne odoslali do ruských vojenských závodov zameraných na výrobou zbraní," uviedla vo vyhlásení poľská Agentúra pre vnútornú bezpečnosť (ABW).



"Podozrivý priznal vinu a podal návrh na dobrovoľné podrobenie sa trestu," dodala. Nemeckého občana zadržali už 20. novembra v Lubuskom vojvodstve na západe Poľska.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Európska únia uvalila na Moskvu 11 balíkov sankcií s cieľom znížiť schopnosť Kremľa financovať vojnu. Opatrenia sa vzťahujú na rôzne oblasti a týkajú sa približne 1800 osôb a subjektov. V rámci sankcií je napríklad zakázané predávať Rusku niektoré druhy tovarov a technológií, ktoré majú uplatnenie v civilnom i vojenskom sektore.



ABW vo vyhlásení neuviedla článok trestného zákona, na základe ktorého podozrivého obvinila. V súčasnosti preto nie je jasné, aký trest Nemcovi hrozí v prípade odsúdenia.