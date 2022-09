V Poľsku zadržali podozrivého z účasti na vražde novinára de Vriesa

Haag/Varšava 26. septembra (TASR) - Holandská prokuratúra v pondelok oznámila, že úrady v Poľsku zatkli 30-ročného muža podozrivého z účasti na vražde investigatívneho novinára Petra R. de Vriesa. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Jeden z najznámejších holandských novinárov sa venoval holandskému kriminálnemu podsvetiu a zaujímal sa o vyriešenie odložených prípadov. Vlani 6. júla ho v Amsterdame postrelili do hlavy. O deväť dní poraneniu podľahol.



Prokuratúra informovala, že Poliak v čase streľby údajne žil v holandskom prístavnom meste Rotterdam a je podozrivý z prípravy útoku na de Vriesa. Holandsko požiadalo o jeho vydanie, jeho totožnosť v súlade so zákonom na ochranu súkromia nie je známa.



V Holandsku súdia za vraždu novinára dvoch mužov, ktorých zatkli neďaleko Haagu krátko po streľbe. Obom hrozí doživotie. Jedným z nich je poľský občan Kamil E., ktorý bol údajne vodičom únikového vozidla. Ďalšieho Poliaka zatkli v júli pre podozrenie, že obom útočníkom dával pokyny . V ten istý deň zatkli dvoch ďalších podozrivých v Španielsku a na holandskom ostrove Curacao.



De Vries pracoval ako poradca a dôverník svedka vo veľkom súdnom procese s údajným vodcom zločineckej skupiny, ktorú polícia opísala ako "naolejovaný vraždiaci stroj". Zavraždení boli aj brat svedka a jeho právnik.



Podozrivého vodcu zločineckej skupiny Ridouana Taghiho vydali v roku 2019 z Dubaja (Spojené arabské emiráty) do Holandska a v súčasnosti čaká na vynesenie rozsudku. Za údajnú účasť na sérii vrážd mu hrozí doživotie. Z de Vriesovej vraždy nebol obvinený.