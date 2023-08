V Poľsku zahynul pri bitke medzi futbalovými chuligánmi 40-ročný muž

Varšava 6. augusta (TASR) - Pri pouličnej bitke medzi futbalovými chuligánmi na juhu Poľska sa smrteľne zranil 40-ročný muž. Zranila ho pyrotechnika po zásahu do brucha. Informoval o tom policajný hovorca mesta Tarnov.



Vyšetrovanie naznačuje, že muž utrpel zranenia pri zapaľovaní svetlice. Podľa tlačovej agentúry PAP bolo do bitky zapojených asi 100 mužov. Priaznivci z Unie Tarnov a Wisly Krakov sa dostali do konfliktu s fanúšikmi klubu Zaglebie Sosnowiec. Polícia teraz hľadá svedkov incidentu.