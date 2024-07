V Poľsku zamietli návrh zákona o dekriminalizácii pomoci k interrupcii

Varšava 12. júla (TASR) — Poslanci dolnej komory poľského parlamentu v piatok neschválili novelu Trestného zákona, ktorá by dekriminalizovala pomoc pri umelom prerušení tehotenstva do 12. týždňa tehotenstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúr PAP a AFP.



Za prijatie novely bolo 215 poslancov, proti 218, dvaja sa zdržali a nehlasovalo 23 zákonodarcov vrátane siedmich koaličných. Návrh predložila aliancia Ľavica, ktorá je súčasťou koaličnej vlády Donalda Tuska.



Legislatívu odmietli zástupcovia dvoch najväčších opozičných strán — nacionalistickej Právo a spravodlivosť (PiS) a krajne pravicovej Konfederácie. Proti hlasovali aj niektorí poslanci koaličnej Poľskej ľudovej strany (PSL).



Výsledok hlasovania je ranou pre mimovládne organizácie usilujúce sa pomôcť ženám predčasne ukončiť tehotenstvo, napríklad poskytovaním potratových tabletiek získaných v iných krajinách.



Podľa súčasného trestného zákona hrozí za umelé prerušenie tehotenstva so súhlasom ženy, pomoc pri ňom alebo navádzanie k nemu väzenie až na tri roky. Autori novely chceli tieto ustanovenia zo zákona vypustiť.



V Poľsku je v súčasnosti umelý potrat legálny len v prípade, ak tehotenstvo priamo ohrozuje život a zdravie tehotnej ženy alebo ak je podozrenie, že tehotenstvo je dôsledkom nezákonného činu, napríklad znásilnenia. Aj v týchto prípadoch však existuje možnosť, že lekár zákrok odmietne vykonať s odkazom na takzvanú výhradu vo svedomí.



Poľsko má v súčasnosti jedny z najprísnejších zákonov o interrupciách v Európe a zostáva v tejto otázke hlboko rozdelené. Ďalšie tri návrhy zákonov, o ktorých sa stále rokuje v parlamentných výboroch, v rôznom rozsahu navrhujú uľahčenie prístupu k interrupciám.



Poľský prezident Andrzej Duda, spojenec PiS, tento týždeň avizoval, že bude vetovať každý schválený návrh zákona týkajúci sa interrupcií.



Poľský ústavný súd v roku 2020 protipotratové zákony sprísnil, keď rozhodol, že možnosť interrupcií v prípade nezvratného poškodenia plodu alebo vážnej nevyliečiteľnej choroby je v rozpore s ústavou.