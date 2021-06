V Poľsku zaočkovali už viac ako 7 miliónov ľudí, uvoľňujú sa opatrenia

Varšava 2. júna (TASR) - V Poľsku je plne zaočkovaných už viac ako sedem miliónov ľudí. Pre zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu oznámila v stredu vláda ďalšie uvoľňovanie opatrení, informovala agentúra PAP.



Za plne zaočkovaných sa považujú tí, čo dostali buď obe dávky vakcín spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca, alebo jednodávkovú vakcínu Janssen od firmy Johnson & Johnson.



V 38-miliónovom Poľsku spustili očkovanie proti koronavírusu v decembri minulého roka. Krajina získala 23,6 milióna dávok vakcín od rôznych výrobcov.



Od pondelka 7. júna začína Poľsko očkovať aj deti vo veku od 12 do 15 rokov. Toto rozhodnutie prišlo po tom, ako Európska komisia (EK) v pondelok oficiálne schválila použitie vakcíny od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech pre deti v tejto vekovej kategórii v členských štátoch EÚ.



Od utorka začalo Poľsko vydávať plne zaočkovaným ľudom certifikáty, ktoré im majú uľahčiť cestovanie po európskych krajinách. Poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski v stredu oznámil, že za jeden deň certifikát vydali viac ako 400.000 občanom.



V súvislosti so zlepšujúcou sa situáciou v stredu poľská vláda oznámila ďalšie uvoľňovanie opatrení. Od nedele 6. júna sa na svadbách bude môcť zúčastniť až 150 ľudí, pričom plne zaočkovaní ľudia sa do tohto počtu nebudú rátať. Vláda tiež povolila organizovanie konferencií, výstav a obchodných veľtrhov. Od soboty 5. júna sa znovu otvoria aj detské ihriská, pričom platí obmedzenie 15 metrov štvorcových na jednu osobu.