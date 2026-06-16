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V Poľsku zastrelili kritika Kremľa žijúceho v emigrácii
Na základe dostupných informácií páchateľ vystrelil na muža z blízka niekoľko rán.
Autor TASR
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Belá Podleská 16. júna (TASR) - V pondelok dopoludnia zastrelili na parkovisku v meste Belá Podleská na východe Poľska 44-ročného ruského občana. Podľa miestnych médií je obeťou údajne Siemion Skrepetski, ruský umelec, bloger a kritik Kremľa žijúci v emigrácii. Informácie z poľských médií zhrnul varšavský spravodajca TASR.
Na základe dostupných informácií páchateľ vystrelil na muža z blízka niekoľko rán. Napriek resuscitácii sa ho nepodarilo zachrániť. „Vyzeralo to ako poprava. Niekoľko výstrelov zblízka a jeden na dorazenie,“ povedal pre portál Onet policajt oboznámený s podrobnosťami.
Polícia spustila po streľbe rozsiahle pátranie a zriadila cestné kontroly na výjazdoch z mesta. Médiá informovali o zadržaní jedného z údajných páchateľov v blízkosti bieloruského konzulátu. Polsat News oznámil, že policajti zadržali niekoľko osôb, ktoré ale neskôr prepustili.
Podľa portálu Podlaski.info Skrepetski dlhodobo kritizoval politiku Kremľa a vo svojej tvorbe sa venoval spoločenskej a politickej situácii v Rusku.
Miestne médiá podľa denníka Rzeczpospolita uviedli, že v posledných dňoch sa zdržiaval v Berlíne, kde sa zúčastnil na podujatiach venovaných vojne na Ukrajine a ruskej opozícii. Zároveň mal upozorňovať na ruské a bieloruské vplyvové operácie na Západe.
Polícia zabezpečuje dôkazy súvisiace s incidentom, ale vyšetrovatelia zatiaľ nepotvrdili zapojenie tajných služieb a politický motív vraždy.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Na základe dostupných informácií páchateľ vystrelil na muža z blízka niekoľko rán. Napriek resuscitácii sa ho nepodarilo zachrániť. „Vyzeralo to ako poprava. Niekoľko výstrelov zblízka a jeden na dorazenie,“ povedal pre portál Onet policajt oboznámený s podrobnosťami.
Polícia spustila po streľbe rozsiahle pátranie a zriadila cestné kontroly na výjazdoch z mesta. Médiá informovali o zadržaní jedného z údajných páchateľov v blízkosti bieloruského konzulátu. Polsat News oznámil, že policajti zadržali niekoľko osôb, ktoré ale neskôr prepustili.
Podľa portálu Podlaski.info Skrepetski dlhodobo kritizoval politiku Kremľa a vo svojej tvorbe sa venoval spoločenskej a politickej situácii v Rusku.
Miestne médiá podľa denníka Rzeczpospolita uviedli, že v posledných dňoch sa zdržiaval v Berlíne, kde sa zúčastnil na podujatiach venovaných vojne na Ukrajine a ruskej opozícii. Zároveň mal upozorňovať na ruské a bieloruské vplyvové operácie na Západe.
Polícia zabezpečuje dôkazy súvisiace s incidentom, ale vyšetrovatelia zatiaľ nepotvrdili zapojenie tajných služieb a politický motív vraždy.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)