V Poľsku zatkli 18 ľudí obvinených z nepriateľských aktivít

Varšava 3. júna (TASR) — Poľská polícia zatkla od decembra 18 ľudí pre podozrenia z vykonávania nepriateľských aktivít alebo plánovania sabotáže v prospech Ruska a Bieloruska vrátane plánov na zavraždenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V pondelok to uviedol poľský minister vnútra Tomasz Siemoniak. TASR sa odvoláva na agentúru AP.



Desať ľudí bolo priamo zapojených do plánovania rôznych foriem sabotáží v Poľsku, oznámil minister. Medzi nimi sú údajne aj občania Poľska, Bieloruska a Ukrajiny. Poľské úrady tiež spojili niektoré nedávne podpaľačské útoky alebo pokusy o ne s agentami sponzorovanými Ruskom.



Medzi zadržanými je aj Poliak, ktorý je podozrivý zo zapojenia sa do plánov zavraždiť Zelenského. Údajne bol pripravený špehovať pre ruskú vojenskú rozviedku, informovala poľská prokuratúra.



Siemoniak dodal, že sabotážne činy sú zrejme súčasťou širšieho plánu, ktorý zahŕňa aj kybernetické útoky, nátlak na migrantov v Bielorusku na prechod hranice do Poľska a ohrozovanie bezpečnosti krajiny, ktorá podporuje Ukrajinu pri odrážaní ruskej invázie.