V Poľsku zatkli muža podozrivého zo spolupráce s ruskou tajnou službou

Varšava 18. apríla (TASR) — Na území Poľska bol v stredu zadržaný jeho občan podozrivý z poskytovania citlivých informácií ruskej tajnej službe. Tie by jej potenciálne mohli uľahčiť vykonať atentát na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informuje TASR na základe správy televízie TVN24.



Zatknutie je výsledkom spolupráce poľskej Národnej prokuratúry a Agentúry pre vnútornú bezpečnosť (ABW) s Generálnou prokuratúrou Ukrajiny a Bezpečnostnou službou Ukrajiny (SBU).



Podozrivému Pawlovi K. hrozí za spoluprácu so zahraničnou tajnou službou až osem rokov väzenia. Z doterajších zistení vyplýva, že nadviazal kontakty s občanmi Ruskej federácie, ktorí sú priamo zaangažovaní do vojny na Ukrajine.



K jeho úlohám patrilo zhromažďovanie a odovzdávanie informácií ruskej vojenskej tajnej službe GRU o zabezpečení medzinárodného letiska Rzeszów-Jasionka ležiaceho na juhovýchode Poľska, ktoré využívajú vojenské a nákladné lietadlá z USA a Európy na prepravu dodávok smerujúcich na Ukrajinu. Tie mali okrem iného pomôcť ruským špeciálnym službám naplánovať prípadný atentát na hlavu cudzieho štátu — konkrétne prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, tvrdí vo vyhlásení Národná prokuratúra.



Tá tiež ocenila spoluprácu s ukrajinskou stranou, ktorá poskytla poľskej prokuratúre "kľúčové dôkazy v prípade".



"Koordinované kroky poľských a ukrajinských tajných služieb nám umožnili zabezpečiť dôkazy aj mimo územia Poľska," dodala prokuratúra.



Vyšetrovanie prípadu vedie ABW pod dohľadom Národnej prokuratúry.