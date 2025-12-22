Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Poľsku zatkli podozrivých z podvodov pri modernizácii električiek

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Jeden z podozrivých ostáva vo vyšetrovacej väzbe.

Autor TASR
Katovice 22. decembra (TASR) - Poľská protikorupčná agentúra CBA na žiadosť Európskej prokuratúry (EPPO) zatkla štyroch podozrivých v Katoviciach v rámci vyšetrovania podozrenia z podvodu a korupcie pri verejnom obstarávaní modernizácie električkovej infraštruktúry financovanej z prostriedkov EÚ, informuje TASR.

Medzi podozrivými je aj vysokopostavený predstaviteľ, ktorý údajne poskytoval preferovanej spoločnosti dôverné informácie, aby jej zaistil účasť na modernizácii električkovej infraštruktúry v Katoviciach.

Víťazná ponuka na projekt financovaný z prostriedkov EÚ dosiahla viac ako jeden milión eur. Pobočka CBA v Katoviciach počas prehliadok zaistila približne 38.000 eur v hotovosti a jednu zlatú tehlu. Jeden z podozrivých ostáva vo vyšetrovacej väzbe.
