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V Poľsku zaznamenali absolútny teplotný rekord 40,5 stupňa Celzia
Predchádzajúci rekord nameraný v roku 1921 v Prószkówe na juhu krajiny bol zrejme ešte predtým prekonaný v meste Toruň, kde namerali 40,3 stupňa Celzia.
Autor TASR
Varšava 28. júna (TASR) - V Poľsku v nedeľu zaznamenali historicky najvyššiu teplotu na svojom území. Hodnotu 40,5 stupňa Celzia namerali v obci Słubice na hraniciach s Nemeckom, uviedla pre agentúru AFP hovorkyňa poľského hydrometeorologického ústavu IMGW, píše TASR.
Predchádzajúci rekord nameraný v roku 1921 v Prószkówe na juhu krajiny bol zrejme ešte predtým prekonaný v meste Toruň, kde namerali 40,3 stupňa Celzia. „Ak sa táto hodnota potvrdí v rámci štandardného overovacieho procesu a procesu kontroly kvality vykonaného v súlade s postupmi IMGW, bude to najvyššia zaznamenaná teplota v histórii oficiálnych meteorologických meraní v Poľsku,“ napísal IMGW v príspevku na Facebooku.
Predchádzajúci rekord nameraný v roku 1921 v Prószkówe na juhu krajiny bol zrejme ešte predtým prekonaný v meste Toruň, kde namerali 40,3 stupňa Celzia. „Ak sa táto hodnota potvrdí v rámci štandardného overovacieho procesu a procesu kontroly kvality vykonaného v súlade s postupmi IMGW, bude to najvyššia zaznamenaná teplota v histórii oficiálnych meteorologických meraní v Poľsku,“ napísal IMGW v príspevku na Facebooku.