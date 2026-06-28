Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. jún 2026Meniny má Beata
< sekcia Zahraničie

V Poľsku zaznamenali absolútny teplotný rekord 40,5 stupňa Celzia

.
Termálne kúpalisko v obci Santovka. Foto: TASR- Henrich Mišovič

Predchádzajúci rekord nameraný v roku 1921 v Prószkówe na juhu krajiny bol zrejme ešte predtým prekonaný v meste Toruň, kde namerali 40,3 stupňa Celzia.

Autor TASR
Varšava 28. júna (TASR) - V Poľsku v nedeľu zaznamenali historicky najvyššiu teplotu na svojom území. Hodnotu 40,5 stupňa Celzia namerali v obci Słubice na hraniciach s Nemeckom, uviedla pre agentúru AFP hovorkyňa poľského hydrometeorologického ústavu IMGW, píše TASR.

Predchádzajúci rekord nameraný v roku 1921 v Prószkówe na juhu krajiny bol zrejme ešte predtým prekonaný v meste Toruň, kde namerali 40,3 stupňa Celzia. „Ak sa táto hodnota potvrdí v rámci štandardného overovacieho procesu a procesu kontroly kvality vykonaného v súlade s postupmi IMGW, bude to najvyššia zaznamenaná teplota v histórii oficiálnych meteorologických meraní v Poľsku,“ napísal IMGW v príspevku na Facebooku.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z piatka 26. na sobotu 27. júna

MAŤAVKOVÁ: Ligu majstrov v Lyone a proti Chelsea mi nevezme už nikto

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás pekelne teplý víkend. Čo bude potom?

OTESTUJTE SA: Ako sa ochrániť pred horúčavami?