V Poľsku zaznamenali šesť tornád

Varšava 17. februára (TASR) - Mimoriadne silný vietor si v Poľsku vyžiadal najmenej tri obete a spôsobil veľké materiálne škody. Vo štvrtok o tom informovali poľské spravodajské portály. Hasiči museli zasahovať pri tisíckach výjazdov a v odpratávaní škôd pokračovali aj vo večerných hodinách. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) naši severní susedia zaznamenali až šesť tornád. SHMÚ na to upozornil na sociálnej sieti.



"Tornáda bežne považujeme za extrémne zriedkavý a ničivý jav spojený s búrkami – tie si zasa bežne spájame s letom. Táto zima túto (nesprávnu) predstavu výrazne narúša, pretože aj dnes sa pri a po prechode studeného frontu v našej oblasti opäť vyskytli búrky. V Poľsku sa však okrem búrok v noci na dnes vyskytli aj tornáda, zatiaľ je ich zdokumentovaných šesť," uviedol SHMÚ na Facebooku. Podľa meteorológov to poukazuje na fakt, že pre vznik tornád nie je nutné, aby bolo teplo.



"Kľúčové sú podmienky ohľadne prúdenia, vlhkosti a teplotného zvrstvenia," vysvetlil SHMÚ na sociálnej sieti.



Podľa poľskej Národnej hasičskej brigády spôsobil mimoriadne silný vietor škody na budovách v takmer každom okrese krajiny. Najhoršie postihnutou oblasťou je však západ Poľska. Podľa spravodajskej televízie TVN24 bolo do štvrtkového večera stále bez dodávok elektrickej energie asi 240.000 spotrebiteľov.