V Poľsku zložili sľuby sudcovia Ústavného súdu bez účasti prezidenta
Autor TASR,aktualizované
Varšava 9. apríla (TASR) - Novozvolení sudcovia poľského Ústavného súdu vo štvrtok v budove Sejmu slávnostne zložili sľub prezidentovi, ktorým zároveň odovzdajú uznesenia o ich voľbe parlamentom. Ceremónia sa konala bez účasti hlavy štátu Karola Nawrockého, ktorý odmietol sľuby prijať, informuje varšavský spravodajca TASR.
Na ceremónii sa zúčastnilo šesť sudcov zvolených Sejmom 13. marca a tiež bývalí predsedovia súdu a predseda Sejmu Wlodzimierz Czarzasty. Prezident Nawrocki 1. apríla prijal sľub od dvoch z nich. Podľa Kancelárie prezidenta tým došlo k doplneniu zákonom stanoveného počtu sudcov, pričom situácia zvyšných štyroch je naďalej predmetom právnej analýzy.
Šéf Kancelárie prezidenta Zbigniew Bogucki vo voľbe sudcov vidí závažné a úmyselné procesné chyby. Zároveň podľa neho chcela vláda Ústavný súd zničiť a konať začala, až keď sa jej naskytla príležitosť zvoliť nových sudcov - s vyhliadkou na väčšinu.
Štyria zo zvolených sudcov pozvali na štvrtkovú slávnosť prezidenta, pričom uviedli, že žiadali o určenie termínu sľubu v Prezidentskom paláci, no nedostali odpoveď.
Bogucki upozornil, že pokusy nahradiť zákonný postup inou formou môžu byť považované za odmietnutie rešpektovať právo, čo má podľa zákona za následok vzdanie sa funkcie sudcu. Vláda kritiku odmieta a tvrdí, že zákon porušuje prezident, keď sľub od sudcov nechce prijať.
Premiér Donald Tusk od situácie očakával, že prezident „ukáže, že Poľsko vníma ako spoločnú povinnosť a spoločnú zodpovednosť, a nie ako pole neustálych bojov“.
Na prijatie sľubov od sudcov vyzval prezidenta aj spolupredseda opozičnej Konfederácie Slawomir Mentzen, ktorý zároveň dodal, že koalícia by z toho nemala robiť cirkus vymýšľaním alternatívnych ceremónií v Sejme.
Bývalý predseda súdu Jerzy Stepieň sa pre agentúru PAP vyjadril, že sudcovia museli zložiť sľub prezidentovi, inak by porušili ústavu, pričom miesto a okolnosti sú podľa neho druhoradé. „Nikde nie je napísané, že musia zložiť prísahu v kancelárii, v prítomnosti prezidenta. Sudcov zvolil Sejm, bodka,“ dodal.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
