V Poľsku zomrel aj druhý afganský chlapec, ktorý sa otrávil hubami

Varšava 3. septembra (TASR) - V Poľsku v piatok zomrel aj druhý afganský chlapec, ktorý sa po evakuácii z vlasti spolu so svojou rodinou otrávil v poľskom lese jedovatými hubami. Stalo sa tak iba deň po tom, ako na následky otravy zomrel aj jeho päťročný brat, informovala agentúra AFP.



Šesťročnému chlapcovi len pred niekoľkými dňami transplantovali pečeň, jeho zdravotný stav sa však napriek tomu nezlepšil a otrave podľahol.



Obaja chlapci dorazili do Poľska z Afganistanu 23. augusta a v čase incidentu sa nachádzali v karanténe v migračnom centre v poľskom meste Podkowa Lešna v blízkosti Varšavy. Chlapci pritom mali jedovaté huby zjesť už druhý deň po tom, ako do Poľska dorazili. Súrodencov hospitalizovali medzi 26. a 27. augustom. Okrem bratov sa hubami otrávila aj ich 17-ročná sestra, tú však už z nemocnice prepustili.



Cudzinecký úrad uviedol, že o lekársku pomoc požiadalo v zariadení celkovo päť ľudí, ktorí sa sťažovali na žalúdočné ťažkosti, ale pôvodne neuviedli, že zjedli huby.



Poľská prokuratúra a polícia v strednom Poľsku tiež začali vyšetrovať udalosti spojené s otravou rodiny.



Jakub Dudziak, hovorca cudzineckého úradu, ktorý riadi migračné strediská v Poľsku, odmietol tvrdenie, že deti zjedli huby preto, lebo dostávajú stravu iba dvakrát denne a boli hladné. Vyhlásil, že evakuovaní ľudia dostávajú "tri jedlá denne, pričom ich tvoria rôzne zložky vrátane mliečnych výrobkov, mäsa, zeleniny, ovocia a nápojov".



Poľský spravodajský portál OKO.press informoval, že otec otrávených detí niekoľko rokov pracoval pre britskú armádu. Po tom, ako sa Afganistanu zmocnil Taliban, jeho rodinu evakuovala poľská armáda na žiadosť Británie.