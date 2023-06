V Poľsku zrušia „Pekelnú“ autobusovú linku č. 666 do mesta Hel

Varšava 15. júna (TASR) – "Pekelná" autobusová linka číslo 666 do mesta Hel na poľskom pobreží Baltského mora bude prečíslovaná. Ohlásil to miestny prevádzkovateľ autobusovej dopravy, informuje vo štvrtok TASR na základe správy agentúry AP.



Autobusová linka bola veľmi obľúbená medzi turistami, no niektoré konzervatívne kresťanské skupiny protestovali proti použitiu "diablovho" čísla 666 vychádzajúceho z biblickej symboliky. Autobus s týmto číslom premával do mesta Hel, ktorého názov znie veľmi podobne ako anglický výraz pre peklo (hell).



Miestna prepravná spoločnosť PKS Gdynia tento týždeň avizovala zmenu označenia linky 666 – od 24. júna bude premávať ako linka číslo 669. Dopravca pristúpil k tomuto kroku po nátlaku zo strany konzervatívnych kresťanských skupín, uviedli miestne médiá.



Linka s číslom 666 premávala od roku 2006, uviedol spravodajský web Trojmiasto.pl. Pôvodne išlo o len o miestnu kuriozitu, postupne ale prilákala pozornosť zvedavcov z celého Poľska aj zo zahraničia, ktorí sa chválili tým, že cestovali do "pekla" autobusom 666.



Poľský katolícky portál Fronda dlhé roky volal po prečíslovaní tejto linky a ako dôvod uvádzal práve symboliku odkazujúcu na diabla. "Prezentovanie možnosti večného zatratenia ako niečoho zábavného je vyložená hlúposť," napísal tento portál. Zároveň vyjadril poľutovanie nad tým, že mnoho poľských novinárov, dokonca aj tých katolíckych, žart s linkou 666 jazdiacou do "pekla" oceňovalo.