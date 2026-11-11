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V Poľsku zrušil nariadenie o pozastavení činnosti ústavných sudcov
V piatok SN vyhlásil, že nemá kompetenciu rozhodovať v tejto veci a postúpil ju samotnému TK.
Autor TASR
Varšava 11. novembra (TASR) - Komora pre profesnú zodpovednosť poľského Najvyššieho súdu (SN) v utorok zrušila nariadenie o pozastavení výkonu funkcie predsedu Ústavného súdu (TK) Bogdana Šwieczkowského a podpredsedu Bartlomieja Sochaňského. Rozhodnutie vyvolalo rozdielne názory sudcov SN aj TK. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP, denníka Rzeczpospolita a portálu Business insider.
V piatok SN vyhlásil, že nemá kompetenciu rozhodovať v tejto veci a postúpil ju samotnému TK. Obaja sudcovia sa voči tomuto rozhodnutiu odvolali. V utorok senát zložený z predsedníčky komory Marie Szczepaniecovej, sudcu Marka Dobrowolského a prísediaceho Arkadiusza Sopatu zmenil stanovisko, sťažnosť vecne posúdil a Szczepianiecowá ako jednoosobový senát podľa portálu Business insider zrušila nariadenia o okamžitom pozastavení výkonu funkcie predsedu a podpredsedu TK.
Sudkyňa TK Anna Korwin-Piotrowská, ktorá nariadenie o pozastavení vydala a vyhlásila sa za zastupujúcu predsedníčku TK, spochybnila právomoc SN zasahovať do záležitostí sudcov TK. V oznámení zdôraznila, že oprávnený kontrolovať nariadenia týkajúce sa pozastavenia výkonu funkcie jeho sudcov je výlučne disciplinárny súd TK.
Aj sudcovia SN majú podľa denníka Rzeczpospolita na rozhodnutie odlišné názory. Sudca SN Michal Laskowski ho spochybnil a argumentoval pri tom podobne ako Korwin-Piotrowská. Odlišný názor vyjadril sudca SN Aleksander Stepkowski, podľa ktorého by TK mal obom sudcom umožniť návrat k povinnostiam a riadeniu činnosti súdu. „Nevieme však, aký rozkaz dostane polícia a či sa v súvislosti s tým bude riadiť uznesením SN,“ konštatoval.
Rozhodnutie ironicky komentoval minister spravodlivosti a generálny prokurátor Waldemar Žurek. „Čakám, kým pani Szczepaniec rozhodne, že Zem je plochá,“ napísal v príspevku na sieti X.
V piatok SN vyhlásil, že nemá kompetenciu rozhodovať v tejto veci a postúpil ju samotnému TK. Obaja sudcovia sa voči tomuto rozhodnutiu odvolali. V utorok senát zložený z predsedníčky komory Marie Szczepaniecovej, sudcu Marka Dobrowolského a prísediaceho Arkadiusza Sopatu zmenil stanovisko, sťažnosť vecne posúdil a Szczepianiecowá ako jednoosobový senát podľa portálu Business insider zrušila nariadenia o okamžitom pozastavení výkonu funkcie predsedu a podpredsedu TK.
Sudkyňa TK Anna Korwin-Piotrowská, ktorá nariadenie o pozastavení vydala a vyhlásila sa za zastupujúcu predsedníčku TK, spochybnila právomoc SN zasahovať do záležitostí sudcov TK. V oznámení zdôraznila, že oprávnený kontrolovať nariadenia týkajúce sa pozastavenia výkonu funkcie jeho sudcov je výlučne disciplinárny súd TK.
Aj sudcovia SN majú podľa denníka Rzeczpospolita na rozhodnutie odlišné názory. Sudca SN Michal Laskowski ho spochybnil a argumentoval pri tom podobne ako Korwin-Piotrowská. Odlišný názor vyjadril sudca SN Aleksander Stepkowski, podľa ktorého by TK mal obom sudcom umožniť návrat k povinnostiam a riadeniu činnosti súdu. „Nevieme však, aký rozkaz dostane polícia a či sa v súvislosti s tým bude riadiť uznesením SN,“ konštatoval.
Rozhodnutie ironicky komentoval minister spravodlivosti a generálny prokurátor Waldemar Žurek. „Čakám, kým pani Szczepaniec rozhodne, že Zem je plochá,“ napísal v príspevku na sieti X.