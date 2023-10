V poľských parlamentných voľbách zvíťazila PiS, druhá je opozičná KO

Varšava 17. októbra (TASR) - Poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách so ziskom 35,38 percenta hlasov. Oznámila to v utorok ráno poľská volebná komisia po sčítaní všetkých hlasov. Druhá skončila hlavná opozičná strana - liberálna Občianska koalícia (KO) vedená Donaldom Tuskom s 30,70 percentami hlasov, informuje TASR podľa agentúry PAP.



Tretia je Tretia cesta (TD) s podporou 14,40 percenta voličov. Do poľského Sejmu sa ešte dostala Ľavica so ziskom 8,61 percenta hlasov a ultrapravicová Konfederácia so ziskom 7,16 percenta hlasov.



Konečné výsledky volieb potvrdzujú, že PiS prišla o väčšinu v parlamente a zároveň otvárajú cestu na vytvorenie vlády pre liberálnu proeurópsku opozíciu, píše agentúra Reuters.



Poľský prezident Andrzej Duda, spojenec PiS, uviedol, že poverenie zostaviť vládu udelí najskôr víťaznej strane. Pre PiS však bude ťažké nájsť spojencov a väčšinu v 460-člennom Sejme zrejme nebude mať ani v koalícii s Konfederáciou.



Opozičné strany Občianska koalícia, Tretia cesta a Ľavica už deklarovali, že sú pripravené sformovať vládnu koalíciu, pričom ich rokovania sa začnú po zverejnení oficiálnych výsledkov.



Generálny tajomník KO Marcin Kierwinski uviedol, že prirodzeným kadidátom na post premiéra je opozičný líder Donald Tusk. Podľa jeho slov koalícia KO, TD a Ľavice dokáže vytvoriť stabilnú vládu, ktorá v Poľsku obnoví normálny stav.