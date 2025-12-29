< sekcia Zahraničie
V poľských Tatrách vyhlásili druhý stupeň lavínového nebezpečenstva
Druhý stupeň znamená, že sneh je zväčša pevne spojený, no na niektorých strmých svahoch má len miernu stabilitu.
Autor TASR
Zakopané 29. decembra (TASR) - V poľských Tatrách platí druhý stupeň lavínového nebezpečenstva. Poľskí horskí záchranári z TOPR ho v nedeľu zvýšili pre sneženie a silný vietor, ktoré zhoršili stabilitu snehovej pokrývky. Vietor vytvára snehové dosky najmä pod skalami či v žľaboch, kde sa nový sneh ukladá na tvrdej vrstve staršieho podkladu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.
Druhý stupeň znamená, že sneh je zväčša pevne spojený, no na niektorých strmých svahoch má len miernu stabilitu. Lavínu môže spôsobiť veľké dodatočné zaťaženie, samovoľné zosuny väčších lavín sú však nepravdepodobné. Na Kasprowom vrchu nad Zakopaným panuje mráz okolo mínus 12 stupňov Celzia, rýchlosť vietra v nárazoch dosahuje 50 kilometrov za hodinu a pocitová teplota je mínus 22 stupňov.
Turisti by mali počítať so šmykľavými chodníkmi, zlou viditeľnosťou a silným vetrom. Pohyb vo vyšších polohách Tatier si podľa TOPR vyžaduje skúsenosti a zimný výstroj vrátane lavínového vybavenia a schopnosti vyhodnotiť lokálne lavínové riziko a správne zvoliť trasu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Druhý stupeň znamená, že sneh je zväčša pevne spojený, no na niektorých strmých svahoch má len miernu stabilitu. Lavínu môže spôsobiť veľké dodatočné zaťaženie, samovoľné zosuny väčších lavín sú však nepravdepodobné. Na Kasprowom vrchu nad Zakopaným panuje mráz okolo mínus 12 stupňov Celzia, rýchlosť vietra v nárazoch dosahuje 50 kilometrov za hodinu a pocitová teplota je mínus 22 stupňov.
Turisti by mali počítať so šmykľavými chodníkmi, zlou viditeľnosťou a silným vetrom. Pohyb vo vyšších polohách Tatier si podľa TOPR vyžaduje skúsenosti a zimný výstroj vrátane lavínového vybavenia a schopnosti vyhodnotiť lokálne lavínové riziko a správne zvoliť trasu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)