Štvrtok 8. január 2026
V Poľských V. Tatrách vyhlásili tretí stupeň lavínového nebezpečenstva

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Antošková

V dôsledku silného sneženia je väčšina chodníkov neprešliapaná, pre nízku oblačnosť je obmedzená viditeľnosť a teploty klesli hlboko pod bod mrazu.

Autor TASR
Zakopané 8. januára (TASR) - V poľskej časti Vysokých Tatier platí od štvrtka tretí stupeň lavínového nebezpečenstva a horská služba varuje pred veľmi ťažkými podmienkami na turistiku. V dôsledku silného sneženia je väčšina chodníkov neprešliapaná, pre nízku oblačnosť je obmedzená viditeľnosť a teploty klesli hlboko pod bod mrazu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Podľa Tatranského národného parku je snehová pokrývka nerovnomerná a aj pri malom zaťažení na mnohých svahoch hrozia lavíny, v ojedinelých prípadoch aj samovoľné. Horskí záchranári odporúčajú vyhýbať sa strmým svahom a mať kompletné zimné vybavenie vrátane lavínového setu.

Na Kasprovom vrchu je 57 centimetrov snehu, v Doline piatich poľských plies približne 110 centimetrov. Záchranári preto vyzývajú turistov, aby odložili výstupy do vysokohorského terénu.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
