V Pompejach objavili maľbu jedla pripomínajúceho modernú pizzu

Neapol 28. júna (TASR) - Archeológovia v talianskych Pompejach odkryli maľbu zobrazujúcu jedlo, ktoré by mohlo byť predchodcom dnešnej pizze. TASR správu prevzala v stredu z webovej stránky stanice BBC.



Talianske ministerstvo kultúry uviedlo, že chlebová placka na 2000-ročnej freske by mohla byť vzdialeným predkom moderného jedla (pizza). Na placke však chýbajú potrebné prísady, aby mohla byť po formálnej stránke za pizzu považovaná. Agentúra ANSA s odvolaním sa na zdroje píše, že týmito ingredienciami sú paradajky a syr mozzarella. Tie však ešte v tom čase neboli v Taliansku známe.



Fresku objavili počas tohtoročných vykopávok v predsieni domu stojaceho vedľa pekárne. Táto budova bola čiastočné odkrytá v 19. storočí a práce sa obnovili v januári tohto roka.



Archeológovia uviedli, že chlebovú placku, ktorá je namaľovaná vedľa čaše vína, mohli ľudia jedávať s granátovými jablkami alebo ďatlami, či posypanú korením a druhom omáčky pesto.



Riaditeľ archeologického parku v Pompejach Gabriel Zuchtriegel uviedol, že znázorňuje kontrast medzi skromným a jednoduchým jedlom a luxusom strieborných podnosov. Pizza podľa jeho slov tiež vznikla ako jedlo chudobných v južnom Taliansku a dnes ju podávajú aj vo významných reštauráciách.



Mesto Pompeje v roku 79 n. l. zničila erupcia Vezuvu. Pompeje i Vezuv sa nachádzajú neďaleko Neapola v regióne Kampánia na juhozápade Talianska. Pizza pripravená spôsobom typickým pre Neapol bola v roku 2017 zaradená do zoznamu nehmotného svetového kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.