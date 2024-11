V Pompejach začalo platiť obmedzenie počtu turistov na 20.000 denne

Pompeje 16. novembra (TASR) – V archeologickom parku Pompeje začalo platiť obmedzenie počtu turistov na 20.000 denne, uviedol v piatok riaditeľ vykopávok Gabriel Zuchtriegel. TASR informuje na základe správy agentúry ANSA.



"Pompeje sa nesmú spájať s masovým turizmom, musia ašpirovať na kvalitatívny turizmus," vyhlásil.



Zuchtriegel je riaditeľom vykopávok v starovekom rímskom meste od roku 2021. Okrem obmedzenia počtu turistov rázne postupuje aj proti kupčeniu s lístkami.



Archeologický park k zmene pristúpil po tom, čo v jednu nedeľu, keď bol vstup zdarma, navštívilo Pompeje viac ako 36.000 ľudí. Počas minulého roka ich celkovo navštívili viac než štyri milióny turistov.



Pompeje nie sú jediným talianskym mestom, ktoré sa borí s problémami spojenými s masovým turizmom, talianske Benátky zaviedlo povinnosť nákupu vstupeniek do mesta.



Belgické mesto Bruggy obmedzovanie denného počtu návštevníkov odmietajú, no už nevydávajú povolenia na vznik rekreačných domov v meste. Platí to aj pre platformy ako je Airbnb.



Antické mesto Pompeje leží približne 240 kilometrov južne od Ríma. V roku 79 n. l. ho zničil výbuch sopky Vezuv, ktorý ho pochoval pod vrstvou lávy a sopečného popola. Od znovuobjavenia mesta je táto lokalita neustálym zdrojom nových objavov a poznatkov o živote v starovekom Ríme.