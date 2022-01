V pondelok bude v Kazachstane štátny smútok; zadržali aj cudzincov

Alma-Ata 8. januára (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev vyhlásil 10. január za deň štátneho smútku za obete nepokojov v krajine. S odvolaním sa na prezidentovho hovorcu o tom v sobotu informovala agentúra Interfax.



Protesty v Kazachstane vypukli 2. januára kvôli prudkému zvýšeniu cien plynu a čoskoro sa zo západu krajiny rozšírili aj do ďalších miest. Ekonomické požiadavky vzápätí vystriedali politické. Od 5. januára začali pokojné protesty - najmä v metropole Alma-Ata - sprevádzať aj rabovanie, podpaľačstvo, obsadzovanie administratívnych budov, ozbrojené incidenty a iné násilnosti. Došlo napr. ku krádeži siedmich hasičských vozidiel, ktoré potom násilníci použili ako baranidlo pri obsadzovaní vládnych budov.



Podľa najnovších údajov počet ľudí zadržaných v dôsledku protestov presiahol 4400, informoval Interfax s tým, že podľa vyhlásenia ministerstva vnútra sú medzi nimi aj cudzinci - "občania susedného štátu".



Kazašské ministerstvo vnútra vo svojej bilancii zo 6. januára uviedlo, že pri zásahoch proti demonštrantom prišlo o život 18 vojakov a policajtov.



Odvtedy však neboli údaje o obetiach z radov príslušníkov bezpečnostných zložiek aktualizované, pričom operatívny štáb sa vyhovára na nedostatok informácií o počte mŕtvych.



Podobne nie sú aktualizované ani údaje o mŕtvych a zranených medzi účastníkmi nepokojov a v radoch civilistov.



Ministerstvo vnútra naposledy 7. januára hlásilo 26 "zlikvidovaných" a 26 zranených účastníkov nepokojov.



Medzi civilnými obeťami je aj zamestnanec mestského TV kanála v Alma-Ate a v sobotu Interfax informoval, že 5. januára bolo počas prechádzky s rodičmi smrteľne postrelené 11-ročné dieťa. ďalšie dieťa pri tomto incidente utrpelo zranenia.



Podľa vyhlásení bezpečnostných orgánov sa situácia v krajine postupne stabilizuje, o čom Tokajev v sobotu v telefonickom rozhovore informoval aj ruského prezidenta Vladimira Putina.



Vývoj situácie v Kazachstane Putin v sobotu v spoločnom telefonáte posúdil aj so Západnom neuznaným prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Diskutoval aj o formáte ďalších rokovaní medzi hlavami členských štátov Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), ktoré na Tokajevovu žiadosť vyslali do Kazachstanu svojich "mierotvorcov" na pomoc miestnym zložkám pri obnovovaní "ústavného poriadku".



Interfax však v sobotu vo svojom spravodajstve napísal, že v metropole krajiny - Alma Ate - sporadicky počuť streľbu a v meste Žanaozen - známom ťažbou ropy -, kde sa protesty začali, pokračujú zhromaždenia proti politike vlády, ktorú sú však zatiaľ pokojné.



Okrem toho Interfax v sobotu uviedol, že v hlavnom meste Nur-Sultan v sobotu ráno obnovili prístup na internet. Rovnako ako v uplynulých dňoch je pripojenie slabé a nie všetky webové stránky sú dostupné.



V Kazachstane je pre nepokoje vyhlásený výnimočný stav.