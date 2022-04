V pondelok má byť na Ukrajine otvorených deväť humanitárnych koridorov

Kyjev 11. apríla (TASR) - Ukrajinská vláda informovala, že v pondelok bude otvorených deväť humanitárnych koridorov, ktoré majú pomôcť ľuďom dostať sa z oblastí ťažkých bojov na východe krajiny. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Ako uviedla na platforme Telegram vicepremiérka Iryna Vereščuková, z prístavného mesta Mariupol na juhu krajiny, obliehaného ruskými inváznymi silami, má byť otvorený koridor pre osobné autá vedúci do mesta Záporožie.



Koridory pre osobné vozidlá smerujúce do Záporožia majú byť zriadené aj z miest Berďansk, Tokmak a Enerhodar. Päť koridorov je dohodnutých z miest v Luhanskej oblasti (Severodoneck, Lysyčansk, Hirske, Popasna, Rubižne) do mesta Bachmut.



Vereščuková uviedla, že v priebehu nedele sa podarilo do bezpečia dostať okolo 2800 civilistov.



DPA však upozorňuje, že Kyjev a Moskva sa už niekoľko týždňov navzájom obviňujú zo sabotovania evakuácie civilistov z obliehaných miest.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval v nedeľu obyvateľov svojej krajiny, že Rusko zrejme uskutoční väčšie vojenské operácie na východe krajiny. Úrady preto vyzvali civilné obyvateľstvo, aby okamžite opustilo tento región.



Britské ministerstvo obrany vo svojej pravidelnej aktualizácii o situácii na Ukrajine v pondelok uviedlo, že ruská armáda pokračuje v delostreleckých útokoch na ciele v Doneckej i Luhanskej oblasti, pričom využíva neriadené strely, čo zvyšuje pravdepodobnosť civilných obetí.