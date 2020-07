V pondelok má byť v USA prvá poprava na federálnej úrovni za 17 rokov

Washington 13. júla (TASR) - Federálny odvolací súd v Spojených štátoch v nedeľu rozhodol, že prvá poprava na federálnej úrovni za takmer 20 rokov sa v pondelok môže uskutočniť podľa plánu, informovala agentúra AP.



Rozsudok siedmeho odvolacieho súdu v USA zrušil rozhodnutie súdu nižšieho stupňa, ktoré pozastavilo popravu 47-ročného Daniela Lewisa Leeho.



Lee z Yukonu v štáte Oklahoma by mal byť usmrtený vo federálnej väznici Terre Haute v štáte Indiana smrtiacou injekciou.



Odsúdili ho v štáte Arkansas za vraždu obchodníka so zbraňami Williama Muellera, jeho manželky Nancy a ich osemročnej dcéry.



Federálna sudkyňa Jane Magnus-Stinsonová v piatok vyhlásila, že poprava bude pozastavená pre obavy rodiny obetí z koronavírusovej pandémie, ktorá si v USA vyžiadala už viac ako 135.000 životov.



Ministerstvo spravodlivosti však uviedlo, že tento súdny príkaz porušil zákon, a preto požiadal odvolací súd, aby rozhodnutie okamžite zrušil.



Odvolací súd rozhodol, že žiadosť rodiny obetí "nemá žiadny preukázateľný právny základ a je preto neopodstatnená".



Príbuzní by cestovali tisíce kilometrov, aby boli svedkami popravy v malej miestnosti, kde je dodržiavanie spoločenského odstupu, ktoré má zabrániť šíreniu nového koronavírusu, prakticky nemožné.



Vo väznici Terre Haute doposiaľ potvrdili štyri prípady nákazy a jedno úmrtie.



Na federálnom zozname čakateľov na popravu je 62 mien, avšak posledná federálna poprava sa uskutočnila v roku 2003. Trest smrti na štátnej a federálnej úrovni bol postavený mimo zákona rozhodnutím najvyššieho súdu v roku 1972, ale opätovne ho zaviedli v roku 1988.



Rozhodnutie o obnovení popráv na federálnej úrovni bolo kritizované ako nebezpečný a politický krok. Kritici tvrdia, že vláda zbytočne urguje tému, ktorá momentálne nie je vysoko na zozname amerických záujmov.