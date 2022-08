V pondelok sa v ČR začne letecké cvičenie s medzinárodnou účasťou

Praha 28. augusta (TASR) - V pondelok sa v Česku začne letecké cvičenie s medzinárodnou účasťou Ample Strike. Zapojí sa doň približne 900 českých a spojeneckých vojakov zo siedmich krajín, informoval v nedeľu Český rozhlas.



Cvičenie potrvá do 16. septembra, konať sa bude na vojenských letiskách Náměšť nad Oslavou, Čáslav, Praha-Kbely, vo vojenských výcvikových priestoroch Boletice a Libavá, ako aj v okolí mesta České Budějovice.



Česká armáda organizuje Ample Strike už deviatykrát. Hlavným cieľom cvičenia je zladenie činnosti predsunutých leteckých návodcov s posádkami lietadiel a veliteľmi na zemi.



Okrem približne 700 českých vojakov sa do neho zapoja aj dve stovky zahraničných vojakov z Estónska, Lotyšska, Nemecka, Slovenska, Slovinska a Spojených štátov.



Česká armáda do cvičenia nasadí napríklad vrtuľníky Mil Mi-24, Mil Mi-35, Mil Mi-171, bojové lietadlá Aero L-159 Alca a transportné stroje CASA C-295.



Zúčastniť by sa tiež mali nemecké bojové lietadlá Panavia Tornado a Eurofighter Typhoon.



Účasť prisľúbili aj americkí vojaci s lietadlom zaisťujúcim doplňovanie paliva vo vzduchu Boeing KC-135 Stratotanker, bojovými vrtuľníkmi Hughes AH-64 Apache a stíhacími lietadlami General Dynamics F-16 Fighting Falcon.