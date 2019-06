V pondelok sa v Le Bourget pri Paríži začína letecký veľtrh

V Le Bourget sa očakáva aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Le Bourget 16. júna (TASR) - Uzemnenie Boeingov radu 737 Max znepokojilo aerolínie. Dokáže konkurenčný Airbus profitovať z krízy Boeingu? V pondelok (17. 6.) sa začína najväčší letecký veľtrh na svete v Le Bourget pri Paríži, kde zrejme uvidíme signály, ako sa letecký priemysel vyrovnáva s aktuálnou situáciou.



Pády dvoch strojov Boeing 737 Max vrhajú tieň aj na parížsky letecký veľtrh Salon aéronautique. Každým rokom lieta čoraz viac lietadiel a odvetvie plní objednávkové knihy. Vzhľadom na prebiehajúce diskusie o klimatických problémoch však stojí letecký priemysel pred veľkými výzvami.



Nový šéf Airbusu Guillaume Faury už vzbudil nádeje týkajúce sa nových bezemisných lietadiel. "Vidíme cestu, ktorá ide týmto smerom? Áno, vidíme," povedal Faury tesne pred začiatkom veľtrhu a označil to za "výzvu tohto storočia". Nechcel však určiť časový plán, kedy by Airbus mohol prísť s bezemisným lietadlom. "Ešte to presne nevieme." Prvoradá je podľa neho bezpečnosť. Dodal, že každá technika musí dospieť, než sa dostane na trh.



V Le Bourget sa očakáva aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Stretnú sa tu aj nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyen a jej francúzska rezortná kolegyňa Florence Parlyová. Dôvodom je nový spoločný projekt bojového lietadla s názvom FCAS (Future Combat Air System), ktorú by mali v priebehu 20 rokov spoločne postaviť Nemecko, Francúzsko a Španielsko. Na veľtrhu by sa mali podpísať dohody pre projekt FCAS.