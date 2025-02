GRAMMY: Uskutoční sa v noci na pondelok, najviac nominácií má Beyoncé

NAHRÁVKA ROKA /hodnotí sa celkový výkon v piesni/



"Now and Then" - The Beatles



"Texas Hold 'Em" - Beyoncé



"Espresso" - Sabrina Carpenter



"360" - Charli XCX



"Birds of a Feather" - Billie Eilish



"Not Like Us" - Kendrick Lamar



"Good Luck, Babe!" - Chappell Roan



"Fortnight" - Taylor Swift, Post Malone a.h.







PIESEŇ ROKA /hodnotí sa skladateľský výkon v piesni/



"A Bar Song (Tipsy)" - Shaboozey



"Birds of a Feather" - Billie Eilish



"Die with a Smile" - Lady Gaga & Bruno Mars



"Fortnight" - Taylor Swift, Post Malone a.h.



"Good Luck, Babe!" - Chappell Roan



"Not Like Us" - Kendrick Lamar



"Please Please Please" - Sabrina Carpenter



"Texas Hold 'Em" - Beyoncé







ALBUM ROKA



"New Blue Sun" - André 3000



"Cowboy Carter" - Beyoncé



"Short n' Sweet" - Sabrina Carpenter



"Brat" - Charli XCX



"Djesse Vol. 4" - Jacob Collier



"Hit Me Hard and Soft" - Billie Eilish



"The Rise and Fall of a Midwest Princess" - Chappell Roan



"The Tortured Poets Department" - Taylor Swift







NAJLEPŠÍ POPOVÝ VOKÁLNY ALBUM



"Short n' Sweet" - Sabrina Carpenter



"Hit Me Hard and Soft" - Billie Eilish



"Eternal Sunshine" - Ariana Grande



"The Rise and Fall of a Midwest Princess" - Chappell Roan



"The Tortured Poets Department" - Taylor Swift







NAJLEPŠÍ ROCKOVÝ ALBUM



"Happiness Bastards" - The Black Crowes



"Romance" - Fontaines D.C.



"Saviors" - Green Day



"Tangk" - Idles



"Dark Matter" - Pearl Jam



"Hackney Diamonds" - The Rolling Stones



"No Name" - Jack White







NAJLEPŠÍ ALTERNATÍVNY ALBUM



"Wild God" - Nick Cave and the Bad Seeds



"Charm" - Clairo



"The Collective" - Kim Gordon



"What Now" - Brittany Howard



"All Born Screaming" - St. Vincent







NAJLEPŠÍ R&B ALBUM



"11:11 (Deluxe)" - Chris Brown



"Vantablack" - Lalah Hathaway



"Revenge" - Muni Long



"Algorithm" - Lucky Daye



"Coming Home" - Usher







NAJLEPŠÍ RAPOVÝ ALBUM



"Might Delete Later" - J. Cole



"The Auditorium Vol. 1" - Common & Pete Rock



"Alligator Bites Never Heal" - Doechii



"The Death of Slim Shady (Coup de Grace)" - Eminem



"We Don't Trust You" - Future & Metro Boomin







NAJLEPŠÍ JAZZOVÝ VOKÁLNY ALBUM



"Journey in Black" - Christie Dashiell



"Wildflowers Vol. 1" - Kurt Elling & Sullivan Fortner



"A Joyful Holiday" - Samara Joy



"Milton + Esperanza" - Milton Nascimento & Esperanza Spalding



"My Ideal" - Catherine Russell & Sean Mason







NAJLEPŠÍ MODERNÝ BLUESOVÝ ALBUM



"Blues Deluxe Vol. 2" - Joe Bonamassa



"Blame It On Eve" - Shemekia Copeland



"Friendlytown" - Steve Cropper & The Midnight Hour



"Mileage" - Ruthie Foster



"The Fury" - Antonio Vergara







NAJLEPŠÍ COUNTRY ALBUM



"Cowboy Carter" - Beyoncé



"F-1 Trillion" - Post Malone



"Deeper Well" - Kacey Musgraves



"Higher" - Chris Stapleton



"Whirlwind" - Lainey Wilson







NAJLEPŠÍ LATINO POPOVÝ ALBUM



"Funk Generation" - Anitta



"El Viaje" - Luis Fonsi



"García" - Kany García



"Las Mujeres Ya No Lloran" - Shakira



"Orquídeas" - Kali Uchis







NAJLEPŠÍ GLOBÁLNY ALBUM



"Alkebulan II" - Matt B, Royal Philharmonic Orchestra a.h.



"Paisajes" - Ciro Hurtado



"Heis" - Rema



"Historias De Un Flamenco" - Antonio Rey



"Born in the Wild" - Tems







NAJLEPŠÍ SOUNDTRACK PRE VIZUÁLNE MÉDIÁ



"American Fiction" - Laura Karpman



"Súperi" - Trent Reznor, Atticus Ross



"Purpurová farba" - Kris Bowers



"Duna: Časť druhá" - Hans Zimmer



"Šógun" - Nick Chuba, Atticus Ross, Leopold Ross







NAJLEPŠÍ NOVÁČIK



Benson Boone



Sabrina Carpenter



Doechii



Khruangbin



Raye



Chappell Roan



Shaboozey



Teddy Swims



Los Angeles 1. februára (TASR) - V noci na pondelok sa v Los Angeles uskutoční 67. ročník udeľovania hudobných cien Grammy. Najviac nominácií (11) má americká speváčka Beyoncé vďaka svojmu country albumu Cowboy Carter, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.Podujatie sa bude konať v multifunkčnej aréne Crypto.com Arena, predtým známej ako Staples Center. Moderátorom galavečera bude už po piaty raz po sebe komik z Juhoafrickej republiky (JAR) Trevor Noah.Slávnostný ceremoniál prebehne napriek ničivým požiarom, ktoré v okolí Los Angeles zúria od začiatku roka. Mnohé výročné podujatia v rámci, vrátane prominentných večierkov organizovaných poprednými vydavateľstvami a spoločnosťami, boli zrušené.Umelci s najvyšším počtom nominácií: Beyoncé (11), Charli XCX, Post Malone (8), Billie Eilish, Kendrick Lamar (7), Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Taylor Swift (6), Jack Antonoff, Béla Fleck, Serban Ghenea, Dmitriy Lipay, Los Angeles Philharmonic, Dan Nigro, Shaboozey (5).