V Portugalsku nastal obrat k lepšiemu, bude uvoľňovať obmedzenia

Lisabon 2. marca (TASR) - V Portugalsku nastal v boji proti koronavírusu obrat k lepšiemu a v nemocniciach bolo v utorok najmenej infikovaných pacientov za posledné štyri mesiace. Premiér António Costa však ľudí upozornil, aby ďalej dodržiavali opatrenia lockdownu, pretože sú základom pre úspech. Portugalsko malo pritom ešte pred mesiacom najvyššiu mieru úmrtí na svete, uviedla agentúra Reuters.



Zdravotníctvo v Portugalsku bolo v januári už niekoľko týždňov na pokraji zrútenia a zaznamenávalo najvyššie počty prípadov nákazy a úmrtí na 100.000 obyvateľov na svete.



Celoštátny lockdown zavedený 15. januára rýchlo znížil tieto údaje a v utorok bolo zaznamenaných 38 úmrtí a 691 nových prípadov infekcie - čo sú údaje porovnateľné v priemermi hlásenými v októbri, keď boli podniky ešte otvorené.



Zdravotnícky úrad DGS v utorok informoval, že na nemocničných oddeleniach, ktoré nie sú jednotkami intenzívnej starostlivosti (JIS), sa lieči 1997 pacientov, čo je najnižší počet od 31. októbra a prudký pokles oproti 6869 hospitalizovaným zo začiatku februára.



Na JIS-kách bolo 446 pacientov, čo je oproti pondelku menej o 23.



Podľa portálu Our World In Data je celkový počet hospitalizácií najnižší od 1. novembra.



Premiér Costa pred nemocnicou v Lisabone vyzval ľudí, aby ešte dodržiavali obmedzenia, ktoré umožnia postupné uvoľňovanie lockdownu.



"Myšlienka, že tragédia sa už nezopakuje, je mylná. Môže sa stať znova, ak človek začne opakovať správanie," upozornil.



Portugalskí predstavitelia pripísali januárový skok v prípadoch a úmrtiach nákazlivejšiemu variantu koronavírusu, ktorý prvýkrát zistili v Británii, a priznali, že úlohu zohralo aj uvoľnenie obmedzení pohybu pred Vianocami.



"Nemôžeme tie chyby urobiť znova," dodal Costa.



Plány na pomalé uvoľňovanie lockdownu majú byť oznámené 11. marca.



"Bude viac zaočkovaných ľudí, než tých nakazených, a vďaka tomu sa môžeme pozerať do budúcnosti s novou nádejou," vyhlásila ministerka zdravotníctva Marta Temidová.



Z vyše desať miliónov obyvateľov Portugalska dostalo najmenej jednu dávku vakcíny 885.109 ľudí.