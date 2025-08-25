< sekcia Zahraničie
V Portugalsku ostáva po veľkom požiari v pohotovosti 1000 hasičov
Podľa portugalského Inštitútu pre ochranu prírody a lesov (ICNF) išlo o vôbec najväčší požiar, aký dosiaľ v krajine zaznamenali.
Autor TASR
Lisabon 25. augusta (TASR) - Takmer 1000 hasičov zostalo v pondelok v strednej časti Portugalska v pohotovosti, aby zabránili opätovnému vzplanutiu lesného požiaru, ktorý miestne úrady označujú za vôbec najhorší v dejinných tejto krajiny, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Zmienený požiar sa podarilo hasičom dostať pod kontrolu až v nedeľu, teda po 11 dňoch jeho vyčíňania, počas ktorých spálil viac ako 64.451 hektárov porastov, povedal hovorca portugalského Národného úradu civilnej ochrany Telmo Ferreira. TASR pre predstavu uvádza, že ide o väčšiu plochu než napríklad celý okres Topoľčany.
Podľa portugalského Inštitútu pre ochranu prírody a lesov (ICNF) išlo o vôbec najväčší požiar, aký dosiaľ v krajine zaznamenali. Predtým rekord držal požiar, ktorý tam v októbri 2017 spustošil plochu 53.000 hektárov.
Augustový požiar zasiahol sedem obcí v okresoch Coimbra, Guarda a Castelo Branco, pričom podľa miestnych úradov ho spôsobil blesk. Ferreira povedal, že hasiči mali v tejto oblasti v pondelok stále v pohotovosti takmer 1000 hasičov a 300 vozidiel, hoci sa očakávalo, že ich počet sa bude postupne znižovať.
Pondelok priniesol v tomto zmysle určité uvoľnenie, keďže úrady nezaznamenali v krajine nijaké nové požiare. Portugalská vláda oznámila v reakcii na požiare viacero mimoriadnych opatrení na pomoc postihnutým oblastiam, vrátane financovania obnovy zničených domov či pomoci poľnohospodárom.
Požiare dosiaľ - počas aktuálnej letnej sezóny - extrémne sužovali ako Portugalsko, tak aj susedné Španielsko. Pyrenejský polostrov podľa expertov vážne sužujú klimatické zmeny, vyvolávajúce okrem iného dlhšie a intenzívnejšie vlny horúčav.
Práve Španielsko je - podľa Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) - v tomto smere vôbec najzasiahnutejšou krajinou EÚ. Plamene tam spálili už viac ako 400.000 hektárov porastov a vyžiadali si aj štyri ľudské životy. Rovnako štyri obete na životoch zaznamenali aj v Portugalsku, kde spálili zhruba 278.000 hektárov porastov, zničili úrodu aj mnohé domy.
EFFIS zhotovuje takéto záznamy od roku 2006, pričom pre Portugalsko bol dosiaľ najhorším rokom 2017, keď vyhorelo viac ako 563.000 hektárov lesných porastov. Požiare si vtedy v tejto krajine vyžiadali aj 119 obetí na životoch.
