Žena kráča po najdlhšom visutom moste pre peších na svete, ktorý sa nachádza v meste Arouca na severe Portugalska v nedeľu 2. mája 2021. Foto: TASR/AP

Lisabon 4. mája (TASR) - V Portugalsku otvorili najdlhší visutý most pre peších na svete. Úzka kovová lávka zavesená na oceľových lanách ponad kaňon dosahuje dĺžku 516 metrov. Približne 175 metrov pod konštrukciou tečie dravá rieka Paiva.Po moste sa ako prví prešli minulý týždeň miestni obyvatelia. Oficiálne ho uviedli do prevádzky v nedeľu a pre širokú verejnosť je otvorený od pondelka, informovala tlačová agentúra AP. Táto architektonická zaujímavosť sa nachádza v geoparku Arouca na severe krajiny.Geopark je od roku 2012 chránenou lokalitou UNESCO.Most s oficiálnym názvom "516 Arouca" svojou dĺžkou prekonal svetový rekord, ktorý doteraz držal 494-metrový Visutý most pre chodcov Charlesa Kuonena, otvorený v roku 2017 vo švajčiarskych Alpách.Výstavba mosta Arouca trvala dva roky a stála 2,3 milióna eur. Deti do šiestich rokov naň nemajú povolený vstup a všetky návštevy budú s účasťou sprievodcov. Vstupné na most je 10 - 12 eur a musí sa vopred rezervovať prostredníctvom webovej stránky.Miestni obyvatelia dúfajú, že nová turistická atrakcia pomôže oživiť ich región, ktorého ekonomika značne utrpela následkami koronavírusovej pandémie.uviedla starostka neďalekého mesta Arouca Margarida Belémová.