V Portugalsku rozpustili parlament, predčasné voľby budú v marci

Lisabon 10. novembra (TASR) - Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa rozpustil vo štvrtok parlament a na 10. marca 2024 zvolal predčasné voľby. K takémuto kroku pristúpil po tom, ako v utorok prijal demisiu premiéra Antónia Costu, ktorý zo svojej funkcie odstúpil pre vyšetrovanie podozrení zo spáchania korupcie v jeho vláde. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Rozhodol som sa rozpustiť Zhromaždenie republiky a vyhlásiť na 10. marca voľby," uviedol de Sousa v televíznom prejave. Zároveň oznámil, že Costa do volieb povedie vládu.



De Sousa oznámil verejnosti svoje rozhodnutie po stretnutí so štátnou radou, poradným orgánom zloženým z bývalých politikov a iných známych osobností verejného života. Pred touto schôdzkou sa stretol aj s parlamentnými stranami, píše agentúra AP. Obe stretnutia prezident zvolal, aby sa rozhodol či rozpustí parlament a vyhlási nové voľby alebo požiada vládnucu stranu o vytvorenie novej vlády.



Socialistický premiér Costa pôsobil v tejto funkcii od roku 2015. V utorok však oznámil, že odstupuje pre vyšetrovanie korupcie v jeho vláde. Portugalská polícia totiž v ten deň vykonala razie, v rámci ktorých prehľadala viacero bytov a vládnych budov vrátane premiérovej rezidencie či ministerstiev infraštruktúry a životného prostredia. Médiá informovali, že zatknutých bolo päť ľudí vrátane šéfa premiérovej kancelárie Vítora Escaríu. Jeden z ministrov Costovej vlády bol zároveň vyhlásený za podozrivého.



Costa sa len niekoľko hodín po policajnej operácii prihovoril národu a uviedol, že hoci je jeho svedomie čisté, svoju funkciu za daných okolností už vykonávať nemôže.



Socialistická strana chcela po odstúpení Costu vymenovať nového premiéra, ktorý by vládol s jej pohodlnou väčšinou v parlamente. De Sousa však uviedol, že tento postup neuprednostňuje, pretože by nový premiér nebol "legitímne zvolený ľudovým hlasovaním".



Vyšetrovanie korupcie sa týka nezákonného poskytovania výhod pri ťažbe lítia na severe Portugalska neďaleko hraníc so Španielskom a tiež pri výrobe tzv. zeleného vodíka v okolí mesta Sines.