V Portugalsku sa konajú parlamentné voľby, tretie od roku 2022

Lisabon 18. mája (TASR) - Voliči v Portugalsku v nedeľu hlasujú v tretích parlamentných voľbách za tri roky. Podľa agentúry AFP sa očakáva víťazstvo Demokratickej Aliancie (AD) premiéra Luísa Montenegra, avšak bez väčšiny v parlamente, píše TASR.



Posledné prieskumy naznačujú, že jeho stredopravá Demokratická aliancia (AD) vedie pred opozičnou Socialistickou stranou (PS) a pravdepodobne získa viac kresiel. Opäť však nebude mať dostatok na dosiahnutie väčšiny, keďže na to potrebuje 116 kresiel v 230 člennom parlamente. Pravicovo-populistická strana Chega (Stačilo) bola v prieskumoch na treťom mieste. Toto umiestnenie z nej robí potenciálneho kľúčového hráča, hoci Montenegro s ňou odmieta vládnuť.



Volebné miestnosti v Portugalsku otvárajú o 08.00 h miestneho času (09.00 h SELČ) a zatvoria ich o 20.00 h miestneho času (21.00 h SELČ). Konečné výsledky sa podľa AFP očakávajú niekoľko hodín po skončení hlasovania.



Montenegro v piatok vyzval voličov, aby mu dali silnejší mandát, aby mohol lepšie čeliť „geopolitickému zmätku“. AFP konštatuje, že voľby v Portugalsku, členskom štáte Európskej únie, sa konajú v čase, keď Európa zápasí s globálnym obchodným napätím a snaží sa posilniť svoju obranu.



„Musíme urobiť svoju časť doma a musíme byť súčasťou riešení v zahraničí, v Európe a vo svete. A na to potrebujeme silnú vládu,“ povedal.



Nedeľné voľby vyhlásil prezident Marcelo Rebelo po tom, čo Montenegro v marci neuspel vo vyslovení dôvery v parlamente, ktoré sám navrhol po obvineniach z konfliktu záujmov súvisiacich s podnikaním jeho poradenskej firmy. Spoločnosť mala niekoľkých klientov, ktorí mali vládne zmluvy. Montenegro poprel pochybenie a uviedol, že sa nepodieľal na riadení poradenskej firmy, ktorú teraz odovzdal svojim deťom.



Agentúra Reuters konštatuje, že voľby, ktoré sú tiež ovplyvnené otázkami ako bývanie a migrácia, prichádzajú po desaťročí krehkých vlád, z ktorých len jedna mala parlamentnú väčšinu, no aj tá sa zrútila uprostred svojho mandátu minulý rok.