V Portugalsku sa konajú prezidentské voľby

Lisabon 24. januára (TASR) - V Portugalsku sa v nedeľu konajú prezidentské voľby, na ktorých sa môže zúčastniť približne 9,8 milióna voličov.



O opätovné zvolenie sa uchádza aj úradujúca hlava štátu Marcelo Rebelo de Sousa. Všetci doterajší štyria prezidenti od skončenia diktatúry v roku 1976 boli zvolení aj na druhé funkčné obdobie, pripomína agentúra AFP.



Z dôvodu koronavírusovej pandémie sa očakáva nízka účasť voličov, čo by mohlo ohroziť pozíciu De Sousu, ktorý z prieskumov vychádza ako favorit prvého kola so ziskom okolo 58 percent hlasov. Jeho najvážnejšími vyzývateľmi sú 38-ročný zakladateľ pravicovo-populistickej strany Chega (Stačilo) André Ventura a bývalá socialistická poslankyňa Ana Gomesová. Prieskumy im predpovedajú zisk desať, respektíve 15 percent hlasov.



Prezident nemá v Portugalsku veľké právomoci, môže však rozpustiť parlament a vypísať predčasné voľby.



De Sousa, spoluzakladateľ stredopravicovej sociálnodemokratickej strany (PSD), vo svojom záverečnom prejave pred ukončením kampane vyzval voličov, aby ho podporili a krajina sa vyhla druhému kolu. Čas medzi dvoma kolami sa dá podľa neho oveľa lepšie využiť na spomalenie pandémie.



V Portugalsku začal pred desiatimi dňami platiť druhý plošný lockdown, ktorý má zastaviť nárast počtu prípadov nákazy novým koronavírusom.



Krajina zaznamenala v sobotu rekordných 274 úmrtí, čím ich celkový počet presiahol hranicu 10.000. Za posledný týždeň do piatka bolo hlásených viac ako 80.000 nakazených.



Volebné miestnosti s otvorené od 09.00 h do 21.00 h SEČ. Kandidát musí na víťazstvo v prvom kole získať viac ako 50 percent hlasov.